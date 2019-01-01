نيدفيد: ننتظر الكثير من ديبالا

التشيكي سعيد بعودة بونوتشي وكيليني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي انتظاره الكثير من نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال نيدفيد لسكاي سبورت إيطاليا:"نحن سعداء بما نملك، جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي قد عادا بحالة جيدة، ولديهم الكثير من الخبرة".

وأضاف:"من لعبوا عوضاً عنهم أدوا بشكل جيد أيضاً، وخصوصاً الوافد في يناير مارتن كاسيريس".

وأوضح:"ديبالا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، هو لم يبدأ أمام ساسولو ولكنه أتى من على دكة البدلاء، وها هو يبدأ الليلة أيضاً، لا يوجد شيء غير اعتيادي، إنه لاعب عظيم نتوقع منه الكثير".

يذكر أن ديبالا لم يكن يشارك بنفس النسبة المعتادة بالآونة الأخيرة، وسط أنباء عن رحيله في نهاية الموسم الحالي.