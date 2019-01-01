نيدفيد: فان دايك؟ رونالدو الأفضل في أوروبا

المدافع الهولندي تفوق على النجم البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، تفاجأه من فوز الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي، وليس نجم فريقه كريستيانو رونالدو.

وتُوج فان دايك بجائزتي أفضل مدافع ولاعب عن الموسم الماضي في الحفل الذي أُقيم الخميس في موناكو على هامش سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو: متحمس لمواجهة أتليتيكو وملعبهم لا يخيفني

لمن فاته الحفل.. ملخص لجوائز الاتحاد الأوروبي بالأمس 🏆 pic.twitter.com/We5PZ9K44V — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

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وقال نيدفيد مع "فوكس": "صراحة توقعت فوز رونالدو، فاز كثيراً معنا في إيطاليا، فاز بالدوري والكأس، كما فاز مع البرتغال، انتظرت فوزه ولكن يجب تقبل القرار".

وعلق نيدفيد على مصير باولو ديبالا: "الميركاتو لم ينته بعد، هذا سؤال لباراتيتشي، سنرى ماذا قد يحدث فيما يخص اللاعبين المغادرين والقادمين".

رونالدو نفسه لم يبدو متفاجيء بعدم اتصاره في تصريحاته بعد الحفل، إذ قال إن بطل دوري الأبطال هو دائماً ما يحقق الجوائز الفردية، ولكن أكد على خوضه عام مميز بسبب ما حققه من ألقاب.

ونجح رونالدو في موسمه الأول مع يوفنتوس بالفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر، كما قاد منتخب بلاده لتحقيق النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا.