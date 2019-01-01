خاص جول | إيكونج: أفريقيا 2019 فرصة كبيرة لنا وشعرنا أننا نلعب في لاجوس

المنتخب النيجيري حظى بمساندة كبيرة من الجمهور المصري

متابعة من الملعب - محمود ضياء | كتبت - زهيرة عادل

يرى إيكونج؛ لاعب منتخب جنوب أفريقيا، أن كأس أمم أفريقيا مصر 2019 فرصة لعدد كبير من لاعبي فريقه، لاكتساب الخبرات، معربًا عن سعادته بالصعود لنصف النهائي.

النسور الخضراء حسموا أمس الأربعاء، تأهلهم إلى نصف نهائي كان 2019 بفوز صعب أمام جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.

وقال إيكونج، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "شعور رائع أن أسجل هدف الصعود لبلادي، كانت مباراة صعبة للغاية أمام منافس صعب بمعنويات مرتفعة، لكننا نجحنا في العبور".

وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة في البطولة باستثناء 3 أو 4 لاعبين، لذلك هي فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات وتقديم أنفسنا للقارة، الآن انتهت مواجهة جنوب أفريقيا، وعلينا البدء في الاستعداد لنصف النهائي من الآن".

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وبسؤاله عن أيهم يفضل أن يواجه في نصف النهائي؛ الجزائر أم كوت ديفوار، أجاب: "كلاهما قوي للغاية، علينا أن نظل في قمة تركيزنا لنصل إلى أبعد نقطة ممكنة".

واختتم عن مساندة الجمهور المصري للنسور الخضراء: "شعرنا أننا نلعب في لاجوس، بسبب هذه المساندة الكبيرة، فرحة الجماهير بعد الهدف كانت مؤثرة للغاية، ونرغب في استمرار هذا الدعم في المباراة المقبلة".

يذكر أن نيجيريا تنتظر أن تواجه في دور نصف النهائي، الفائز من لقاء الجزائر وكوت ديفوار، الذي يقام اليوم الخميس.