أرقام ربع النهائي - تفوق سنغالي وأصغر هداف ورقم محبط لبنين

نجح المنتخب النيجيري في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

المباراة جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، حيث شهدت صعوداً صعباً للنسور الخضر على أحفاد البافانا بافانا.

الهدف الأول لنيجيريا كان عن طريق صامويل تشوكويزا، بينما عادل بونجاني زونجو النتيجة لجنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 89 انتزع ويليام تروست هدف الفوز لنيجيريا، من خطأ فادح للحارس رونوين ويليامز.

وتعتبر هذه المرة التاسعة من أصل 10 مناسبات، تتخطي فيها نيجيريا ربع النهائي، حيث خسرت مرة وحيدة أمام غانا في 2008.

Samuel Chukwueze became the youngest scorer at the #TotalAFCON2019



An eagle on the rise for @NGSuperEagles 🦅pic.twitter.com/2gNZUxzdrL