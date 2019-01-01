لاعب نيجيريا: نمتلك كل شيء لإقصاء الجزائر وتحقيق اللقب

النسور الخضراء في مواجهة محاربي الصحراء لنيل إحدى بطاقتي التأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى كينيث أوميرو؛ لاعب منتخب نيجيريا، أن حظوظ فريقه للوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا أفضل من الجزائر، وإن كان شدد على ضرورة الحذر أمام محاربي الصحراء.

النسور الخضراء يستعدون لملاقاة محاربي الصحراء غدًا الأحد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وقال أوميرو، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الجزائر منتخب سريع ومهاري، لذلك سنكون حذرين أمامهم، وإن كنا نحن أيضًا فريقًا قويًا ونتطلع للفوز والمضي قدمًا في البطولة".

لاعب الجزائر: سنقدم ما يليق بنا أمام نيجيريا وسنقاتل للتأهل

وأضاف: "نمتلك كل شيء للإطاحة بالجزائر والفوز باللقب، لدينا الشباب والخبرة والموهبة والأداء التكتيكي، هذا كله يميزنا، وسنستخدمه للإطاحة بالجزائر".

يذكر أن الجزائر تأهلت لنصف النهائي بعدما تغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

بينما تأهلت نيجيريا على حساب جنوب أفريقيا بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي.