نيجريدو عن لقاء الوصل: مباريات الديربي لا تُلعب ولكن تُحسم

المهاجم الإسباني يتحدث عن مواجهة النصر أمام الوصل.

أكد الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق نادي النصر، على أنه يمتلك ذكريات جميلة على ملعب الوصل، الذي شهد تسجيله أسرع هدف في تاريخ كأس نهائيات كأس الخليج العربي الإماراتي.

نيجريدو سجل هدفًا في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم، بعد مرور 7 ثون فقط، في مرمى فريق شباب الأهلي دبي.

ألفارو قال خلال تصريحات صحفية: "بالإضافة لهدفي في شباب الأهلي، سجلت أهدافًا أخرى على هذا الملعب، وأتمنى أن أسجل أهدافًا أخرى ضد الوصل".

المهاجم الإسباني واصل: "خضت العديد من مواجهات الديربي في مسيرتي الكروية، وأهم درس تعلمته من المدربين، هو أن مباريات الديربي لا تُلعب ولكن تحسم".

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واختتم مهاجم النصر تصريحاته قائلًا: "هذه النوعية من المباريات، تحتاج إلى التركيز الشديد، من أجل تحقيق الانتصار بها".

النصر يستعد لمواجهة الوصل، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل.