نيجريدو: دافيد سيلفا هو أفضل لاعب في تاريخ مانشستر سيتي

نيجريدو يفضل سيلفا على أجويرو كأفضل لاعب في تاريخ مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ألفارو نيجريدو نجم كرة القدم الإسبانية إن دافيد سيلفا هو أفضل لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، على مستوى مسيرته كاملة مع الفريق.

وكان سيلفا قد قدم أداءًا كبيرًا مع الفريق الإنجليزي على مدار 9 سنوات جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي من وجهة نظر الكثيرين.

وفي الوقت الذي يصنف فيه الغالبية سيرخيو أجويرو كأفضل لاعبي مانشستر سيتي من الجيل الحالي، كان لدى نيجريدو رأي آخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقال ألفارو نيجريدو: "أجويرو هداف من طراز فريد، ولكن نسخ الخيوط ليس من مهمته، هو يظهر بشكل جيد حين ينسج الآخرون الخيوط بالشكل اللازم"

وأضاف: "عادة ما ينظر الناس والجمهور إلى الأهداف باعتبارها الأهم والأصعب، ولكن الهدف ليس عبارة عن اللمسة الأخيرة فقط"

وتابع: "أحب أجويرو كثيرًا وكان أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم على الإطلاق، إلا أنني في هذه النقطة أفضل دافيد سيلفا"

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يذكر أن ألفارو نيجريدو كان قد لعب في مانشستر سيتي في الفترة ما بين 2013 و 2015، ولكن الإصابات منعته من استكمال مشواره.