نيانج: أتمنى التوفيق مع الأهلي .. وأعرف لاعب واحد فقط من الراقي

نيانج يستعد لبداية مشواره مع الأهلي

تمنى السنغالي مباي نيانج مهاجم أهلي جدة الجديد، التوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية أمس الجمعة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع مباي نيانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من أجل دعم الخطوط الهجومية للفريق لما تبقى من الموسم.

وقال نيانج في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "سعيد بالتواجد في السعودية والانضمام للنادي الأهلي وأتمنى التوفيق بين صفوفه".

وأضاف اللاعب السنغالي: "سألتقي بزملائي الجدد في الأهلي خلال الساعات المقبلة، ولم أعرف سوى ليما كونه لعب في الدوري الفرنسي من قبل".

وتابع نيانج خلال تصريحاته: "لم أشاهد الديربي بين الأهلي والاتحاد بسبب انشغالي بالسفر إلى هنا، ولكن علمت بالنتيجة".

الأهلي يتواجد في الوقت الحالي في وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بعد لعب 18 مباراة من الموسم الحالي.