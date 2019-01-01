نوير يكشف عن موعد عودته من الإصابة

مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يكشف عن الموعد النهائي لعودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ عن موعد عودته من الإصابة التي تبعده في الوقت الحالي عن المشاركة مع الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نوير وأكد خلالها أن مباراة لايبزيج القادمة في نهائي كأس ألمانيا ستشهد عودته لحراسة عرين بايرن ميونخ.

لحظات رائعة من تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني 😍🏆



pic.twitter.com/C6DgNLeCSF — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وقال نوير: "أعتقد أنني سأعود للمشاركة لأحمي مرمى بايرن ميونخ في مواجهة نهائي الكأس ضد لايبزيج إذا ما سار كل شيء على ما يرام هذا الأسبوع".

وأضاف عن موسمه: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم، لكن لسوء الحظ تعرضت للإصابة في مناسبتين".

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وأكمل: "بايرن ميونخ سيكون مفضل في تلك المواجهة، فنحن نمتلك الإستمرارية مؤخرًا كما أننا الفريق الأفضل فنيًا".

جدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس ألمانيا ستقام يوم السبت المقبل بين بايرن ميونخ ولايبزيج على الملعب الأوليمبي في مدينة برلين.