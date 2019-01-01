نوير يعلن جاهزيته لمواجهة ليفربول
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أعلن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني جاهزيته لمواجهة ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال نوير لموقع بايرن الرسمي:"بالأمس سارت الأمور بشكل جيد، واليوم أيضاً".
وأضاف:"لقد انضممت لجميع التدريبات وأنا جاهز للمشاركة، حتى حين كنت خارج التدريبات كنت أقوم بتدريبات الحراس بشكل مخصص".
وأوضح:"الآن حظيت بحصتين جيدين ونجحت في إكمالهم، كل شيء يعمل بشكل جيد".
وغاب نوير عن مواجهة باير ليفركوزن التي خسرها بايرن في الكأس 3-1، ثم فازوا على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.