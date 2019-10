نوير يعادل رقماً تاريخياً في دوري الأبطال

وصل مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ إلى رقم قياسي جديد بمشاركته الليلة في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في مباراة بايرن ضد أولمبياكوس اليوناني، والتي تحمل الرقم 103 في سجل نوير بالأبطال.

بذلك يعادل نوير رقم أوليفر كان، الحارس السابق لبايرن أيضاً، في صدارة المشاركات بين الحراس الألمان في تاريخ البطولة.

103 - @Manuel_Neuer is making his 103rd appearance in the , moving him level with Oliver Kahn for most appearances by a German goalkeeper in the competition's history. Successor. #OLYFCB