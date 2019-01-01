دوري أبطال أوروبا

نوير يعادل رقماً تاريخياً في دوري الأبطال

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الجولة المقبلة ستمنحه الصدارة منفرداً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

وصل مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ إلى رقم قياسي جديد بمشاركته الليلة في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في مباراة بايرن ضد أولمبياكوس اليوناني، والتي تحمل الرقم 103 في سجل نوير بالأبطال.

بذلك يعادل نوير رقم أوليفر كان، الحارس السابق لبايرن أيضاً، في صدارة المشاركات بين الحراس الألمان في تاريخ البطولة.

وكان نوير قد توج باللقب مرة واحدة عام 2013 بقيادة يوب هاينكس.

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يذكر أن البافاري فاز بأول مباراتين له في تلك النسخة، بنتيجة 7-2 على حساب توتنهام هوتسبر و3-0 على حساب النجم الأحمر.

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