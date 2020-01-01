توتر في العلاقات بين نوير وبايرن ميونخ

اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين

أفادت تقارير ألمانية بوجود توتر في العلاقات بين بايرن ميونخ وحارسه وقائده مانويل نوير على إثر اقتراب النادي من التعاقد مع الشاب أليكساندر نوبل من صفوف شالكه.

شالكه كان قد أعلن عدم تجديد عقد حارسه الشاب ورحيله بحلول نهاية الموسم الجاري، وأكدت التقارير أن نوبل توصل لاتفاق للانضمام مجاناً لبايرن الصيف المقبل.

وأوضحت "بيلد" أن اجتماعاً تم بين إدارة النادي البافاري ونوير في الأيام الماضية لمناقشة وضعية حراسة المرمى الموسم المقبل بعد وصول نوبل.

وذكرت الصحيفة أن بايرن أبلغ الحارس المخضرم أنه سيكون مجبراً على عدم لعب 15 مباراة طوال الموسم من أجل إفساح المجال لنوبل، والذي تريد الإدارة تجهيزه ليكون خليفته.

التقرير أكد أن نوير رفض مقترح ناديه، وطالب بالمشاركة أساسياً في كل اللقاءات، وبكل البطولات، وحتى المباريات الودية التحضيرية قبل الموسم.

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وأضاف التقرير أن رغم اختلاف وجهات النظر بين الطرفين، ولكن إدارة البافاري ستعمل على تمديد عقد نوير في الفترة المقبلة حتى 2023.

وكان نوير قد صرح في وقت سابق أنه لا يمانع فكرة اللعب خارج ألمانيا وبايرن ميونخ مستقبلاً، وإن أكد على تفضيله البقاء مع فريقه بالوقت الراهن.