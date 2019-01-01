نوير: أخيراً تخلصت من الألم

نوير يبحث عن استعادة مستواه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، أنه تخلص أخيراً من الآلام التي تطارده بسبب إصابات الموسم الماضي.

نوير عانى من إصابات متلاحقة الموسم الماضي على مستوى اليد، ثم الكاحل أبعدته لعدة مباريات وذبذبت مستواه.

كومان يتمنى انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

وقال نوير لموقع البوندسليجا: "أنا أشعر بتحسن الآن، لا أشعر بأي ألمن وأشارك في كل التدريبات".

وأكمل: "أتطلع للموسم المقبل، نملك عديد من لاعبي الخبرة ونعرف بعضنا البعض، وهناك آخرين يجب أن يثبتوا قدراتهم القيادية".

بايرن ميونخ يتراجع عن ضم ديمبيلي

وحول النجم الشاب يان فيتي أرب: "هو منتبه ويريد التألق والتعلم، لا يمكن مقارنة بايرن بهامبورج، ولكنه قوي".

وانضم أرب هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونخ قادماً من هامبورج.