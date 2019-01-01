نوير يحدد موعد اعتزاله دولياً

خلاف كبير بين نوير وتير شتيجن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ وألمانيا، حدد موعداً للاعتزال الدولي والابتعاد عن صفوف المانشافت.

ودخل نوير الأيام الماضية في سجال مع بديله بالمنتخب وحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن بعد تصريحات الأخير حول أحقيته بالمشاركة.

وذكرت "بيلد" أن نوير وضع في الحسبان فكرة الاعتزال بعد المشاركة في أمم أوروبا 2020 المقبلة، ووقتها سيكون في الرابعة والثلاثين من العمر.

نوير نفسه قد ألمح في وقت سابق لفكرة الاعتزال عقب اليورو، وذكر بأنه سيقيم حالته البدنية بعد خوض البطولة وسيعلن قراره النهائي.

ولعب نوير مع المنتخب الألماني 90 مباراة دولية، وكانت آخرها الانتصار على أيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا، وقبلها الخسارة من هولندا بنفس الإطار.

نوير: لم نظهر بشكل جيد أمام لايبزيج وكدنا نخسر

ويلعب نوير رفقة فريقه بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء أمام سرفينا زفيدزا الصربي ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.