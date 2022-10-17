نونو سانتو يرد على إشاعات رحيله عن الاتحاد

المدرب ارتبط بالعودة إلى الدوري الإنجليزي

رد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بوضوح وصرامة على إشاعات رحيله عن الفريق والعودة لتدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على الوحدة في ثامن جولات دوري روشن السعودي.

الاتحاد واجه صعوبات بالغة أمام الوحدة في ملعبه يوم أمس، خاصة بعد طرد جناحه عبد الرحمن العبود بنهاية الشوط الأول، ولكنه رغم ذلك استطاع الفوز بهدف وحيد سجله المدافع المصري أحمد حجازي قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

الدوري السعودي دخل توقفه الطويل والممتد حتى منتصف ديسمبر القادم بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة مساء أمس، وذلك بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

سانتو نفى تمامًا عقب اللقاء ما يتردد حول رحيله عن الاتحاد، مشيرًا إلى أن تركيزه الحالي منصب على المعسكر التدريبي للعميد خلال فترة التوقف.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "عمري في كرة القدم طويل كلاعب و مدرب، كل ما يطرح عن خروجي من الاتحاد يعد شائعات وتفكيري الآن منصب على معسكر الفريق وكيفية تجهيزه خلال فترة التوقف".

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وأوضح المدرب أنه سيمنح اللاعبين فترة راحة إيجابية خلال توقف الدوري السعودي قبل استئناف التدريبات البدنية والتكتيكية في معسكر دبي، وأضاف "حاولت منذ بداية الموسم التعرف على لاعبي الاتحاد ومميزاتهم عن قرب، وقد توصلنا إلى أسلوب لعب يعتمد على التنظيم الدفاعي وبناء الهجمات من الخلف كوسيلة للفوز في جميع المباريات، سنعمل خلال الفترة المقبلة على اللعب بتشكيلتين عقب عودة اللاعبين من فترة التوقف للمونديال".

وأتم تصريحاته عن فترة المعسكر بإبداء سعادته باستعادة عدد من لاعبيه وأبرزهم مهند الشنقيطي وأحمد شراحيلي وعبد العزيز البيشي.

وأخيرًا أبدى سانتو رضاه عن الفوز أمام الاتحاد، مشيدًا بدور الجمهور ودعمه المتواصل خلال اللقاء في تحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة ونقطة واحدة عن الوصيف النصر.

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