نونو جوميز: صلاح قادر على التتويج بالكرة الذهبية

نونو جوميز من اللاعبين المميزين في تاريخ منتخب البرتغال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نونو جوميز، مهاجم منتخب البرتغال السابق، عن محمد صلاح لاعب ليفربول، وما سيقدمه في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019، يوم 21 يونيو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم، خاصًة بعد قيادة ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "صلاح أصبح ينافس كلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو شيء خاص جدًا في الوقت الحالي".

وتابع جوميز تصريحاته: "أعرف من اللاعبين المصريين الحاليين كلًا من محمود حسن تريزيجيه، وأيضًا أحمد حسن كوكا".

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وتنطلق كأس الأمم الإفريقية الجمعة المقبلة، بلقاء مصر وزيمبابوي في الافتتاح في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.