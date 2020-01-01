نوستاليجا - بداية السومة التهديفية مع الأهلي ونبوءة الـ"هاتريك" الأول

السومة سطر تاريخًا مع أهلي جدة في الدوري السعودي

حكايات كثيرة في تاريخ الدوري السعودي يجب أن نسلط عليها الضوء أو نذكرها، بسبب كونها من أبرز وأكثر اللحظات أهمية خلال تاريخ هذه البطولة العريقة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، أولي أهداف عمر السومة في الدوري السعودي، وبداية ظهوره مع أهلي جدة قادمًا من القادسية الكويتي.

عمر السومة صاحب الـ30 عامًا انضم للأهلي السعودي قادمًا من القادسية الكويتي موسم 2014 – 2015، حيث لم يعتقد البعض أن المهاجم السوري سيكون من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي لما قدمه مع الراقي في بداياته بالدوري السعودي.

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في مباراته الثانية مع أهلي جدة والأولى في الدوري السعودي للمحترفين، لم يفتتح أهدافه مع الراقي بهدف واحد فقط بل هز شباك هجر يومها بثلاثة أهداف رائعة ضمن السداسية ضمن الجولة الأولى من مباريات البطولة المحلية.

واستمر عمر السومة في تسجيل الأهداف ليتوج هدفًا للدوري السعودي للمحترفين وقتها، برصيد 22 هدفًا، ويؤكد للجميع أنه ينوي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري السعودي.

وقال السومة بعد المباراة: "بداية دوري رائعة، بالنسبة لنا كفريق جيدة للغاية، وبالنسبة لي أيضًا خاصًة وأنني أرغب في المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي"، وقد كان وتوج بهذا الموسم باللقب كما ذكرنا بـ22 هدفًا.

وتابع السومة عن تسجيله "هاتريك": "كنت أشعر من أمس أنني سأسجل هاتريك، أخبرت اللاعبين بهذا قبل المباراة والحمد لله التوفيق كان بجانبي في اللقاء".

وواصل السومة تألقه بالدوري السعودي وحصل على لقب الهداف ليس في هذا الموسم فقط بل لمدة 3 سنوات متتالية بأداء أكثر من رائع رفقة الراقي.