نور وعبد الغني يختاران أفضل هدف ولاعب ومدرب في الجولة الثالثة

النجمان الذهبيان في كرة القدم السعودية يُقيمان الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي

شهدت الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي تألق العديد من اللاعبين وعلى رأسهم دافيدي أوسبينا حارس مرمى النصر وكريستيان جوانكا نجم هجوم الشباب ولوسيانو فييتو مهاجم الهلال، كما سجل اللاعبون خلالها عددًا من الأهداف الجميلة، وقد اختار النجمان حسين عبد الغني ومحمد نور الأفضل في الجولة.

نوروعبد الغني قيما الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي خلال تواجدهما في برنامج "ملعب SBC" مع الإعلامي خالد الشنيف، وقد أكدا على أن الأسبوع الثالث شهد عددًا من المباريات الجميلة والمثيرة.

ما هي خيارات محمد نور لأفضل لاعب ومدرب وهدف في الجولة الثالثة؟

نجم الاتحاد اختار نونو سانتو المدير الفني للعميد كأفضل مدرب في الجولة الثالثة مفضلًا إياه على فيسينتي مورينو ورامون دياز مدربي الشباب والهلال على الترتيب، وذلك بعد قيادته الفريق للفوز على الرائد بهدف نظيف.

وذهب نور كذلك لخيار أحمد حجازي مدافع العميد كأفضل لاعب لدوره الحاسم في حصد النقاط الثلاثة، إذ سجل هدف اللقاء الوحيد، فيما اختار هدف سامي النجعي كأجمل هدف مفضلًا إياه على هدفي جوانكا وفييتو.

الجولة الثالثة كانت قد شهدت انتصار الاتحاد والهلال والنصر والشباب لكن يُمكن القول أن الفرق الثلاثة الأولى عانت كثيرًا لانتزاع النقاط الثلاثة، فيما سحق الأخير مستضيفه الباطن برباعية سهلة.

الشباب والهلال يتصدران جدول الترتيب بـ9 نقاط ويُلاحقهم الاتحاد والتعاون بـ7.

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Shahid

ما هي خيارات حسين عبد الغني لأفضل لاعب ومدرب وهدف في الجولة الثالثة؟

عبد الغني نجم النصر والأهلي السابق اتفق مع نور في اختيار هدف النجعي كأفضل هدف في الجولة الثالثة، لكنه اختلف معه في المدرب بذهابه لخيار مورينو مدرب الشباب.

وفيما يخص أحسن لاعب، اختار عبد الغني الثنائي أوسبينا وحجازي للعبهما دورًا مهمًا في خروج فريقيهما، النصر والاتحاد، فائزين على ضمك والرائد على الترتيب.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي سيتوقف لمدة أسبوعين تقريبًا عقب الجولة القادمة لإتاحة الفرصة أمام المنتخب السعودي لخوض معسكر في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.