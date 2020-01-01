نور الدين أمرابط يمدح شقيقه ويكشف موقفه من الاستمرار مع النصر

هل يرحل أمرابط عن النصر السعودي؟

عبر نور الدين أمرابط، جناح فريق النصر السعودي والمنتخب المغربي، عن ثقته الكبيرة في شقيقه الأصغر سفيان، خلال تجربته الجديدة مع فريق فيورنتينا الإيطالي، بداية من الموسم المقبل.

نور الدين قال خلال تصريحات لموقع "فيورنتينا" الإيطالي: "سفيان هو مفاجأة الموسم لدى الكثير، ولكنني أعرف جيدًا مؤهلات شقيقي، حيث كنت مقتنعًا بأنه قادر على أنه سيبلي بلاء حسن في إيطاليا، لأنه يبحث دائمًا عن إثبات الذات، وأتوقع له الكثير الموسم القادم".

لاعب النصر السعودي تابع: "سفيان مقاتل داخل الملعب، ولكنه يحتاج إلى ثقة المدرب خارج الملعب، وهذا ما حدث معه في فريق فيرونا، حيث اعترف المدرب الكرواتي إيفان يوريتش بإمكانياته ومنحه الحرية والمسؤولية لقيادة خط الوسط، وهو ما ساعده على النجاح".

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اللاعب صاحب الـ33 عامًا واصل: "سفيان عانى بعض الشيء مع فريقي بروج وفينورد، لأنه انضم للفريق بعد الفوز باللقب المحلي، ووجد أن المدرب يثق في كل اللاعبين الذين حققوا اللقب".

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وتحدث أمرابط عن مصيره مع نادي النصر، حيث قال: "أنا سعيد جدًا مع فريقي حاليًا، والجميع يحبني وقدمت موسم جيد، وينتهي عقدي في عام 2021، الأولوية لتجديد عقدي، وإذا رحلت سأتجه إلى أوروبا الصيف المقبل".

واختتم نور الدين أمرابط تصريحاته قائلًا: "في حال رحيلي عن النصر، أفضل الانتقال واللعب في إسبانيا، واللعب في إيطاليا فكرة مثيرة أيضًا، وأريد التدرب تحت قيادة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، لأنني أحب أفكاره التكتيكية ولعبه الهجومي".

يذكر أن سفيان أمرابط وقع على عقود انضمامه لصفوف فيورنتينا الإيطالي بداية من الموسم المقبل، مقابل 20 مليون يورو، بعدما قدم مستويات مميزة رفقة فيرونا، الذي انتقل له قادمًا من بروج.