نور الدين أمرابط : هذه حقيقة خلافي مع حمد الله وننتظر الجماهير أمام السد

يستقبل النصر العالمي فريق السد مساء اليوم بالرياض

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي على صعوبة مواجهة فريقه المُقبلة أمام نادي السد القطري ضمن مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويستقبل النصر العالمي فريق السد مساء اليوم بالرياض في أولى مباريات الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

نجم خط وسط النصر المغربي نور الدين قال عن المباراة: "ستكون مباراة كبيرة بين فريقين بطلين ونحن مستعدون لهذه المباراة وسنلعب من أجل الفوز".

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الدولي المغربي أضاف: "نحن في بطولة جديدة، وأول مباراة نلعب أمام السد الذي لعبنا معه مرتين، وبالنسبة لمستوى النصر نحن أبطال الموسم الماضي وحينما تلعب الفرق أمامنا يلعبون بحماس أكبر، وأعتقد أنها أصبحت تعرف كيف سنلعب وبأي طريقة، وفيتوريا يعمل من أجل تصحيح الوضع".

ورد اللاعب المغربي على حقيقة وجود خلاف بينه وبين مواطنه المهاجم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق قائلاً: "يتردد هذا الكلام كثيراً ولكن أقسم بالله أن خلاف ركلة الجزاء الشهير انتهى في وقته فعبد الرزاق أخي ونحن على قلب رجل واحد".

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كما طالب أمرابط جماهير الشمس بضرورة الحضور دعم الفريق في هذه المواجهة قائلاً: "الجمهور لديه حق الانتقاد ولكنني اليوم أدعوهم للتخلي عن السلبية وأن يكونوا فخورين بكونهم مشجعين للنصر".