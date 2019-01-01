أمرابط يعود إلى السعودية للمشاركة باستعدادات النصر لمواجهة الشباب

أمرابط يعود للنصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عاد المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر السعودي، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الشباب.

النصر سيواجه الشباب، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة المقبل.

اللاعب المغربي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تذاكر الطيران، خلال تواجده بالطائرة، في طريق عودته إلى الرياض.

مُحدث | تعليق غامض من اللاعب.. صراع الأهلي والنصر بسبب أمرابط

أمرابط عاد إلى السعودية، بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب، خلال فترة التوقف الدولي، وذلك من أجل المشاركة في استعدادات مواجهة الشباب ثم السد القطري.

وترددت أنباء حول تقدم أمرابط بطلب رسمي إلى المدرب البوسني، وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، بالعودة إلى الرياض، بعد انتهاء المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو، ولكن الأخير رفض.

ويستعد النصر لمواجهة السد القطري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.