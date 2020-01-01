نوريتش يرفض عرض ليفربول لضم بديل روبرتسون

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب نوريتش سيتي ..

قدم ليفربول عرضًا بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لشراء مدافع نوريتش سيتي جمال لويس، ولكن قوبل بالرفض.

ويرغب لويس في الانتقال إلى الريدز، ولكن نوريتش يرغب في بيعه مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وتضمن عرض ليفربول الأول وجود أحد البنود الذي يمنح نوريتش أحقية الاستفادة من بيع الللاعب في المستقبل بعد انتقاله للريدز، في حين أن الظهير ياسر العروسي يمكن أن يتم إقحامه في صفقة تبادلية .

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ويأمل اللاعب البريطاني في الانتقال إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف على الرغم من الخلافات المستمرة بين الأندية حول رسوم الانتقال.

وكان كلوب قد أعطى الأولوية للتعاقد مع الظهير الأيسر كبديل لروبرتسون ووافق صاحب الـ 22 عامًا على أن فرصه قد تكون محدودة في البداية في الفريق الأول.

ومع ذلك ، يُعتقد أن عرض ليفربول البالغ قيمته 10 ملايين جنيه استرليني بعيد جدًا عن 20 مليون جنيه استرليني الذي يريده نوريتش سيتي.

وظهر لويس في 28 مباراة وكان مثيرًا للإعجاب إلى حد كبير، ولديه الآن عام واحد على عقده الحالي.

ومع ذلك ، بعد أن باع نوريتش سيتي جيمس ماديسون إلى ليستر مقابل أكثر من 20 مليون جنيه استرليني في عام 2018 ، يريد الكناري الآن استخدام هذا الرقم كمعيار لبيع أي من لاعبيه .

يذكر أن لويس قد شارك في 33 مباراة مع نوريتش بمُختلف المُسابقات في موسم 2019/2020، وسجّل هدفًا وحيدًا.