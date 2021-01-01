نواف بن سعد يفجر مفاجأة نارية في قضية الـ170 مليون وسامي الجابر

رئيس الهلال السابق يوضح كافة الأمور بشأن قضيته ضد سامي الجابر

كشف نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السابق، حقيقة اختفاء مبلغ 170 مليون ريال سعودي، من خزينة قلعة الزعيم، وذلك خلال فترة توليه منصب رئاسة النادي.

نواف بن سعد تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة من يونيو 2015 حتى إبريل 2018، استطاع خلال تلك الفترة قيادة الزعيم للتتويج بخمس بطولات.

ما هي قصة الـ170 مليون؟

بعد رحيل نواف بن سعد، وتولي سامي الجابر رئاسة نادي الهلال، أعلن الأخير عن اختفاء مبلغ 170 مليون ريال من خزينة النادي، وذلك خلال حديث له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الجابر أكد على أن شركات التدقيق المالي للتقارير الخاصة بنادي الهلال خلال فترة رئاسته، قامت برفع تقارير بوجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها، ورفعت النتائج للهيئة العامة للرياضة.

ما رد نواف بن سعد على هذا الاتهام؟

قال نواف بن سعد خلال تصريحات لقناة "السعودية": "لم أكن أتمنى الدخول في قضية مع طرف هلالي مثل سامي الجابر، الذي يعد واحدًا من أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية، وهذا الأمر لا يسعدني".

بن سعد تابع: "القضية مازالت مستمرة، ولم نصل إلى التنفيذ حتى الآن، وجمهور الهلال لديه أشياء عديدة يفتخر بها، مثل البطولات والتنظيم المالي والإداري داخل النادي، والفريق عليه قضايا قليلة مقارنة بالفرق الأخرى، لأنه يحظى بدعم كبير من أعضاء الشرف".

ووصل: "موضوع الـ170 مليون ريال ليس له أساس من الصحة، والقضية الموجودة بالمحكمة لا تخص التدقيق المالي، لهذه الأموال كما يعتقد الكثيرون، ولكن القضية أن ما أثير حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، ولم تتلق وزارة الرياضة أو الرابطة أي شيء، يفيد بعدم تدقيق هذا الرقم المالي أثناء تولي سامي الجابر رئاسة الهلال".

ما هي القضية الموجودة بالمحكمة حاليًا؟

وكشف نواف بن سعد، عن أن القضية الموجودة حاليًا في المحكمة، هي قضية تشويه سمعة، لأن كل المستندات الرسمية بشأن اختفاء الـ170 مليون غير موجودة بالمرة، ولذلك تم رفع القضية ضد سامي الجابر، من أجل الحفاظ على مكانته وسمعته.

وشدد نواف بن سعد على أنه انتظر لمدة عام كامل على أمل أن يكون هناك توضيح أو اعتذار من جانب الجابر، ولكن لم يحدث، وهو الأمر الذي يعتبر تشويه لسمعته ولمجلس الإدارة بالكامل، وقد يصل إلى الإدارة التي تسبقه.

أين تقارير اختفاء الأموال؟

وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق، خلال بيان رسمي، على أن تصريحات الجابر بشأن اختفاء 170 مليون ريال غير صحيح، وأنها لم تتلق أي تقارير بهذا الشأن، بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي.

وبعدها رد الجابر، بأن التقارير تم رفعها لرابطة دوري المحترفين، وذلك وفقًا للمعمول في ينه، وتم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة، من قبل الإدارة المكلفة.

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