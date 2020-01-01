نواف العابد: سأسجل في لقاء تتويج الهلال بالدوري السعودي

نواف العابد من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي

تحدث نواف العابد نجم الهلال، ووعد جماهيره أن يسجل في مباراة التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي حال استكمال البطولة.

ويتوقف النشاط الرياضي السعودي، في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشارت بعض التقارير إلى اقتراب عودة منافسات الكرة السعودية، خلال الفترة المقبلة في حالة الموافقة من قبل مؤسسات الدولة بالمملكة العربية السعودية.

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وقال العابد في فيديو عبر حسابه على "سناب شات"، إنه سيسجل في مباراة التتويج بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

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ويعد نواف العابد من أبرز اللاعبين المهاريين في الهلال السعودي بالوقت الحالي لكنه مر بمرحلة صعبة بسبب الإصابة.

ويحتل الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.