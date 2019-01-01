نواف العابد : أتمنى أن تكون عودتي للأخضر فأل خير ومواجهة أوزباكستان صعبة

أتمنى أن تكون عدوتي للأخضر من جديد خيرًا لي عقب غياب طويل

عبر لاعب وسط نادي الهلال السعودي نواف العابد عن سعادته بالعودة للتواجد ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من جديد بعد غياب طويل.

وقرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استدعاء لاعب نادي الهلال عقب العودة للمشاركة بعد غياب طويل عن الملاعب بداعي الإصابة.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يخوض غدًا الخميس مواجهة هامة وصعبة أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعلق العابد على العودة لصفوف الأخضر قائلاً : "أتمنى أن تكون عدوتي للأخضر من جديد خيرًا لي عقب غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة، وبالـتأكيد أشعر بسعادة كبيرة، وأمامنا تحديًا كبيرًا أمام منتخب أوزباكستان".

في الإطار نفسه، أكد هارون كمارا لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي على ضرورة احترام الخصم، نظرًا لأن منتخب أوزباكستان يمتلك فريقًا قويًا، ويخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره".

المنتخب السعودي بدون فوز في طشقند قبل مواجهة أوزباكستان

يُذكر أن الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.