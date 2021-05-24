نهاية مشوار دوناروما في ميلان .. حارس ليل يصل إيطاليا للتوقيع!

نادي ميلان يتوصل لاتفاق مع الحارس مايك مينيان نجم فريق ليل المتوج بالدوري الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان نجح في الاتفاق مع حارس مرمى فريق ليل مايك مينيان للانضمام للفريق في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت إيطاليا"، والتي أكدت أن مايك قد وصل لمطار ليناتي استعدادًا للتوقيع لميلان.

يأتي هذا في الوقت الذي أصبح فيه مصير جيانلويجي دوناروما غير معروف في ميلان، حيث يقترب عقده من الانتهاء.

أخيرًا .. نيمار يتفق مع برشلونة على تسوية القضايا العالقة!

ولم يجدد دوناروما عقده مع ميلان حتى الآن، ويستطيع الرحيل بشكل مجاني بحلول يوم الـ 31 من يونيو القادم.

وسيخضع لاعب ليل الحالي للفحص الطبي في ميلان خلال ساعات تمهيدًا لضمه بشكل نهائي، مقابل 15 مليون يورو.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت دوناروما بالرحيل عن ميلان، منها ما ربطه ببرشلونة، ومنها ما ربطه بيوفنتوس.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن مينو رايولا وكيل دوناروما كان قد طلب الحصول على 12 مليون في الموسم كراتب لموكله.