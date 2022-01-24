نهاية المشوار أم إصابة بسيطة؟ تضارب حول إصابة إبراهيموفيتش الجديدة

تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان إلى إصابة خلال مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

واضطر إبراهيموفيتش إلى مغادرة المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" بعد مرور 28 دقيقة، ودخل بدلًا منه الفرنسي أوليفييه جيرو.

وتوجد حالة من التضارب حول إصابة إبراهيموفيتش، حيث تشير تقارير إلى إنها ستنهي مسيرته مع كرة القدم، فيما تؤكد تقارير أخرى أن الإصابة بسيطة ولا يجب أن يشعر ميلان بالقلق منها.

ما هو التضارب في إصابة إبراهيموفيتش؟

التقارير الأولية تشير إلى أن إصابة السويدي المخضرم دقت أجراس الإنذار في ميلان، بعد أن كشفت أن إبراهيموفيتش يعاني من ألم في وتر أخيل.

الإصابة في وتر أخيل هي من أصعب الإصابات للاعبي كرة القدم، حيث تحتاج فترة طويلة من التأهيل والتي قد تصل إلى عام كامل، وهو ما قد يعني انتهاء مسيرة إبراهيموفيتش البالغ من العمر 40 عامًا.

لكن الأخبار الجيدة إلى حد ما أتت من صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، التي كشفت أن الانطباعات الأولية تشير إلى أن الأمور ليست بالخطورة المتصورة.

وتؤكد الصحيفة الإيطالية أن مشاركة إبراهيموفيتش في مواجهة إنتر المقررة بعد فترة التوقف ممكنة.

ماذا قال بيولي عن إصابة إبراهيموفيتش؟

ستيفانو بيولي مدرب ميلان ألقى باللوم على أرضية ملعب "سان سيرو" في إصابة إبراهيموفيتش.

ومن المقرر أن يتم تغيير أرضية ملعب "سان سيرو" خلال الأسبوعين المقبلين في فترة التوقف الدولي.

وقال بيولي بعد المباراة:"شعر إبراهيموفيتش بالألم، وألقى باللوم على أرض الملعب، لا أعرف ما هي حالته".

وبالتأكيد ستكشف الأيام القليلة المقبلة عن طبيعة إصابة زلاتان إبراهيموفيتش، حيث من المتوقع أن يعلن ميلان عن مدى إصابة مهاجمه وفترة غيابه.

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