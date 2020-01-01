نهاية العام الكروي بالنسبة لنيمار .. الكشف عن تفاصيل إصابة البرازيلي

تعرف على تفاصيل إصابة نيمار دا سيلفا في مواجهة باريس سان جيرمان وليون.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تفاصيل إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي تعرض لها في مواجهة ليون مساء الأمس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب أصيب بإلتواء في الكاحل، وسيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وبهذا سيغيب اللاعب على الأغلب حتى نهاية العام، وقد لا يعود قبل الـ 13 من شهر يناير القادم في مواجهة مارسيليا.

المزيد من الفرق

وكان باريس سان جيرمان قد وقع اليوم في مواجهة برشلونة بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكن أول مواجهة بين الفريقين لن تكون حتى منتصف فبراير المقبل.

بيان باريس سان جيرمان

13 ديسمبر 2020

أصدر باريس سان جيرمان بياناً بخصوص إصابة نيمار وأكد أن الوضع يبعث على الطمأنينة بعد الفحوصات التي خضع لها.

وقال إن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية بعد 48 ساعة لتبين مدة غياب اللاعب عن الملاعب الفترة المقبلة.

وأوضحت "آس" بعد تواصلها مع مقربين من النجم نيمار أن إصابة اللاعب ليست بتلك الخطورة رغم خروجه محمولاً وفي حالة ألم.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لم يتعرض لأي أذى أو ضرر كبير، بانتظار نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، شن والد اللاعب البرازيلي هجوماً حاداً عبر إنستجرام بسبب تكرار الإصابات القوية لنجله والعنف بحقه، مؤكداً أن تلك التدخلات لا تحتاج لحكم الفيديو من أجل اتخاذ عقوبة رادعة بحق مرتكبها.

نيمار يغادر على نقالة بعد إصابته أمام ليون

13 ديسمبر

تعرض نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى إصابة خطيرة في مباراة ليون في الدوري الفرنسي.

ليون خرج منتصرًا أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء ليحرم الأخير من صدارة الدوري الفرنسي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض نيمار لإصابة عنيفة من تدخل على الكاحل من تياجو مينديز والتي نال عليها البطاقة الحمراء المباشرة.

وخرج نيمار محمولًا على نقالة مما يوضح خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب والتي قد تبعده عن العديد من المباريات الهامة في الفترة المقبلة.

وحول إصابته، قال توماس توخيل في تصريحات عقب المباراة: "لا أعرف بالضبط ما الذي حدث له، بمجرد خروجه رحل مع الطبيب وسوف يخضع للفحوصات الطبية لمعرفة موقفه وفترة الغياب".

وسبق وتعرض نيمار لإصابات قوية مع باريس سان جيرمان حرمته من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إذ غاب البرازيلي عن إياب ثمن النهائي في موسم 2017-2018 وخرج الفريق أمام ريال مدريد، ثم تكرر الأمر في موسم 2018-2019 وودع بطل الليج 1 أمام مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أنّ قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تُقام اليوم، الإثنين، ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الأول.