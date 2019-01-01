نهائي مكرر في يورو الشباب بين ألمانيا وإسبانيا

منتخبي ألمانيا وإسبانيا ينجحان في تجاوز كل من رومانيا وفرنسا ليخوضان مباراة نهائية مكررة من النسخة الماضية ليورو الشباب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب الألماني اليوم الفوز على نظيره الروماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب.

تقدم المنتخب الألماني في النتيجة عن طريق اللاعب نديم أميري في الدقيقة الـ ٢١ من عمر اللقاء، بمجهود فردي جبار.

وقلب اللاعب جورجي بوشكاش النتيجة للمنتخب الروماني قبل نهاية الشوط الأول حيث أحرز هدفين في الدقيقتين الـ ٢٦ والـ ٤٤ من ركلة جزاء وكرة رأسية على التوالي.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز جيان لوكا فالدشميدت صانع الهدف الأول هدفًا ثانيًا من ركلة جزاء قبل أن يضيف بنفسه هدف التقدم في الدقيقة الـ ٩٠.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أضاف اللاعب نديم أميري الهدف الرابع للمنتخب الألماني ليطلق رصاصة الرحمة على نظيره الروماني ويصعد بفريقه لنهائي اليورو.

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وعلى جانب آخر حقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليصعد حيث افتتح الديوك التسجيل من ركلة جزاء عن طريق جيان فيليبي ماتيتا في الدقيقة الـ ١٦.

وعادل مارك روكا لاعب إسبانيول النتيجة بهدف في الدقيقة الـ ٢٨ قبل أن يسجل ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وسجل اللاعب داني أولمو الثالث في الدقيقة الـ ٤٧ مع افتتاح الشوط الثاني واختتم بورخا مايورال التسجيل في الدقيقة الـ ٦٧ ليصعب الأمور على الديوك ويصعد بفريقه للنهائي لمواجهة ألمانيا.

جدير بالذكر أن المباراة النهائي للبطولة ستقام يوم الأحد المقبل، ليكون النهائي هو الثاني على التوالي بين الماكينات والماتادور عقب مباراة بطولة بولندا عام ٢٠١٧ التي فاز بها المانشافت بهدف نظيف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ يونيو ٢٠١٩