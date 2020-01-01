نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز المالية

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20 بين بيراميدز ونهضة بركان، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب، الأبطال السابقون والجوائز

نسخة استثنائية للغاية عاشتها بطولة الكونفدرالية الإفريقية جراء تأجيلها لفترة طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل الاستقرار أخيرًا على إقامتها في الأراضي المغربية بنظام مباراة خروج المغلوب كما كان الحال في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتسلط الجماهير العربية على وجه التحديد أعينها نصب نهائي البطولة المزمع أن يكون بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري، في مباراة ينتظر أن تكون غاية في الإثارة قياسًا إلى الإمكانيات المميزة التي يمتلكها كلا الفريقين.

هذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى النهائي، بل إنها الثانية على التوالي، فسبق له وأن لعب نهائي العام الماضي وخسر على يد فريق مصري آخر وهو الزمالك بركلات الجزاء.

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بينما بيراميدز هذا النادي الذي يُعد من الأغنى في إفريقيا والمنطقة العربية عمومًا، فيريد أن يكتب تاريخًا جديدًا بحصد أول بطولة رسمية له، وبالطبع فلا توجد فرصة أفضل من أن تكون تلك البطولة هي بطولة إفريقية ترسخ لوجوده الدائم كأحد كبار القارة الجدد.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، موعد المباراتين، القنوات الناقلة، الجوائز، الأبطال السابقين وأكثر من ذلك.

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ما هو موعد نهائي كأس الكونفدرالية 2019-20؟

للمرة الأولى في تاريخ البطولة، سيقام النهائي بنظام مباراة واحدة، على أن تكون هذه المباراة في المغرب حالها كحال الدور نصف النهائي أيضًا.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان هو الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، الموافق 9 ربيع الأول 1442.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية 2019-20

المباراة الموعد / النتيجة الملعب نهضة بركان - بيراميدز الأحد 25 أكتوبر 2020،

9 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 21:00 المغرب مولاي عبد الله

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الكونفدرالية 2019-20 وكيف يمكنني متابعته؟ تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث مباراة النهائي بين بيراميدز ونهضة بركان يوم 26 أكتوبر 2020. القنوات الناقلة لنهائي كأس الكونفدرالية 2019-20 المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس الكونفدرالية beIN SPORTS HD يمكنك متابعة البث المباشر لمباراتي نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطيتهما مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ كل التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها. متابعة نهائي كأس الكونفدرالية 2019-20 عبر الإنترنت المباراة التغطية المباشرة عبر جول نهضة بركان - بيراميدز اضغط هنا لمتابعة تغطية ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية مباشرةً ولحظةً بلحظة ما هو ملعب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية 2019-20؟ قبل حدوث أزمة كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة النهائي سواءً في الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا على ملعب محايد ومن مباراة واحد بعد أن كانت لعقود بنظام الذهاب والإياب، وحينها رُشحت المغرب لاستضافة نهائي الكونفدرالية. ومع أزمة كورونا تقرر أن تُلعب البطولة من نصف النهائي والنهائي على الأراضي المغربية، على عكس دوري الأبطال الذي لعب نصف النهائي فيه بنظام الذهاب والإياب بين مصر والمغرب. في النهاية، سيستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط النهائي بين نهضة بركان وبيراميدز، على أن تقام المباراة بدون حضور جماهيري بسبب الكورونا. كيف وصل بيراميدز إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2019-20؟ استهل بيراميدز مشواره في بطولة الكونفدرالية بمواجهة إيتوال دي كونجو، وتمكن من الفوز عليه ذهابًا في ملعب الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر الفوز عليه في الكونغو ولكن بنتيجة هدف للا شيء. وفي الدور الثاني التقى بيراميدز مع شباب بلوزداد الجزائري، وفي القاهرة عجز زملاء عبد الله السعيد عن تحقيق الفوز وتعادلوا بهدفٍ لكل فريق مع ضيوفهم، ولكنهم في الجزائر خطفوا بطاقة العبور بانتصار بهدفٍ نظيف. وفي الدور الثالث المؤهل لدور المجموعات تخطى بيراميدز بسهولة عقبة يانج بويز التنزاني، حيث فاز عليه في عقر داره بهدفين لهدف وكرر فوزه في الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة بإجمالي 5-1. أما في دور المجموعات، أوقعت القرعة بيراميدز مع مواطنه المصري ورينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني، وتمكنوا من التأهل بسهولة كمتصدر للمجموعة برصيد 15 نقطة بالفوز بكل المباريات باستثناء واحدة أمام رينجرز. ربع النهائي التقى فيه بيراميدز مع زناكو الزامبي، فانتصر ذهابًا بثلاثية نظيفة وهُزِم إيابًا بهدف نظيف، ثم أتى وباء فيروس كورونا ليوقف الكرة لفترة طويلة وتعود في أكتوبر بطولة الكونفدرالية ويلاقي النادي المصري حوريا كوناركي ويتغلب عليه ويضع قدميه في النهائي. الدور المواجهة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة الإجمالية الأول بيراميدز - إيتوال دي كونجو 1-4 0-1 1-5 الملحق بيراميدز - شباب بلوزداد 1-1 0-1 1-2 المجموعات صدارة المجموعة الأولى ربع النهائي بيراميدز - زاناكو 0-3 1-0 1-3 نصف النهائي بيراميدز - حوريا كوناركي - - 0-2 كيف وصل نهضة بركان إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2019-20؟ تمكن نهضة بركان من عبور أشانتي جولد الغاني في الدور الثاني بعد الخسارة ذهابًا خارج الديار بثلاثة أهداف لهدفين، والفوز إيابًا بالمغرب بهدفين نظيفين. وفي الدور الأخير قبل المجموعات عبر نهضة بركان بوابة فوسا جونيورز بعدما هُزِم ذهابًا بهدفين نظيفين ورد بانتصار كبير وقاسٍ في المغرب بخماسية نظيفة. دور المجموعات شهد بدوره إثارة كبيرة حيث تأهل كمتصدر برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن زاناكو صاحب المرتبة الثانية الذي تساوى مع موتيما بيمبي صاحب المرتبة الثالثة بـ10 نقاط لكل منهما. في ربع النهائي تخطى نهضة بركان عقبة فريق مصري آخر وهو المصري البورسعيدي بعد أن تعادلا في برج العرب بهدفين لكل منهما وفاز النادي المغربي بملعبه بهدفٍ نظيف، ثم تخطى حسنية أغادير بهدفين لهدف في نصف النهائي بالمغرب. الدور المواجهة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة الإجمالية الأول نهضة بركان - أشانتي جولد 3-2 0-2 3-4 الملحق نهضة بركان - فوسا جونيورز 2-0 0-5 2-5 المجموعات صدارة المجموعة الرابعة ربع النهائي نهضة بركان - المصري 2-2 0-1 2-3 نصف النهائي نهضة بركان - حسنية أغادير - - 1-2 ماذا حدث في نهائي كأس الكونفدرالية النسخة الماضية؟ كان نهضة بركان طرفًا في نهائي كأس الكونفدرالية أيضًا في النسخة الماضية، حيث واجه فريقًا مصريًا آخر وكان الزمالك، إلا أن الفارس الأبيض تمكن من التحصل على اللقب الثمين بركلات الترجيح. في مباراة الذهاب بالمغرب فاز نهضة بركان بهدف نظيف من توقيع الهداف لابا كودجو في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، وفي الإياب تمكنت كتيبة كريستيان جروس آنذاك من الفوز بهدفٍ نظيف من ركلة جزاء سجلها محمود علاء. لجأ الفريقان بعد التساوي في النتيجتين إلى الوقت الإضافي، وبعد انتهائه بالتعادل كانت ركلات الجزاء هي الحاسمة، حيث تمكن الزمالك من الفوز بنتيجة 5-4 بالركلة الأخيرة عبر أحمد سيد زيزو بملعب برج العرب الإسكندرية.

من هو الفريق الأكثر فوزاً بكأس الكونفدرالية الإفريقية؟

يعد فريق الصفاقسي هو الأكثر فوزاً بكأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 3 مراتٍ كانت أعوام 2007، 2008 و2013، ويليه الثنائي النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي برصيد مرتين لكلٍ منهما.

الأبطال السابقون لكأس الكونفدرالية الإفريقية:

الفريق البطل الوصيف الصفاقسي 3 (2007، 2008، 2013) 1 (2010) النجم الساحلي 2 (2006، 2015) 1 (2008) مازيمبي 2 (2016، 2017) 1 (2013) الجيش الملكي 1 (2005) 1 (2006) الزمالك 1 (2019) - هارتس أوف أوك 1 (2004) - ستاد مالي 1 (2009) - الفتح الرباطي 1 (2010) - المغرب الفاسي 1 (2011) - ليوباردس 1 (2012) - الأهلي 1 (2014) - الرجاء 1 (2018) -

الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية

شهدت النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية زيادة في الجوائز المالية وذلك بدايةً من نسخة 2017 تحديداً، حيث بات البطل يحصل على مبلغ مالي قدره 1.25 مليون دولار بدلاً من 600 ألف دولار، وارتفعت عائدات الوصيف من 445 ألف دولار إلى 650 ألف دولار، في حين أن من يصل إلى دور نصف النهائي سوف يتحصل على مبلغ 450 ألف دولار.