نهائي كأس العالم للأندية 2019: الموعد، القنوات الناقلة وسجل الفائزين
أبانوب صفوت
تتهيأ الدوحة لاستضافة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الشهر الحالي في الفترة ما بين يوم 11 إلى 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق من 14 إلى 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستشهد المسابقة مشاركة سبع أندية في وجود ثلاثي عربي وهم السد القطري ممثلاًعن صاحب الأرض والجمهور، الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي الذي فاز بدوري أبطال أفريقيا.
تمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز بدوري أبطال أوروبا أخيراً بعد غياب دام 14 عاماً، وبعد أن أخفق في نهائي 2018 الذي خسره أمام ريال مدريد في ليلة تألق بيل وارتكاب كاريوس لهفوات لن تُنسى، قبل أن يعوض ذلك في واندا ميتروبوليتانو بعد التغلب على توتنهام هوتسبيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من ركلة جزاء والبديل السوبر ديفوك أوريجي.
خسر الريدز نهائي 2005 في مشاركته الوحيدة بكأس العالم للأندية أمام ساوباولو البرازيلي، وفي حال وصوله لنهائي النسخة القادمة فسيواجه شبح فريق برازيلي آخر وهو فلامينجو والذي تمكن بقيادة خورخي خيسوس من إنهاء سيطرة ريفر بليت على بطولة كوبا لبيرتادوريس في السنوات الأخيرة، بعد أن فك النحس الذي لازمه أوروبياً ليفوز بلقب قاري أخيراً.
في هذا التقرير سنتعرف على تفاصيل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف وما هو أكثر من ذلك.
كأس العالم للأندية 2019 بقطر: دليلك لمعرفة كل الملاعب المستضيفة للبطولة
ما هو موعد نهائي كأس العالم للأندية 2019؟
ستقام مباراة النهائي في بطولة كأس العالم للاندية 2019 يوم السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.
ستُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة.
كلوب يتجاهل كأس كاراباو في قائمة ليفربول لكأس العالم للأندية
موعد نهائي كأس العالم للأندية:
|المباراة
|الملعب
|الموعد
|لم يتحدد طرفي النهائي
|استاد المدينة التعليمية
|السبت 21 ديسمبر 2019،
24 ربيع الآخر 1441،
21:30 السعودية وقطر، 20:30 مصر
ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2019؟ وكيفية متابعته؟
تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للاندية في الشرق الأوسط، ولكن مع مشاركة فريق السد في المسابقة بسبب استضافة الدوحة لها، من المتوقع أن تُنقل بعض المباريات على القنوات المفتوحة وبالأخص التي سيكون إحدى طرفيها فريق عربي مثل الترجي أو الهلال.
|المباراة
|القنوات الناقلة
|نهائي كأس العالم للأندية
|beIN SPORTS HD
يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس العالم للأندية مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.
|المباراة
|البث المباشر عبر الإنترنت
|التغطية المباشرة عبر جول
|نهائي كأس العالم للأندية
|beIN CONNECT
|سيتم وضع الرابط هنا
أين سيقام نهائي كأس العالم للأندية 2019؟
من المقرر أن يقام نهائي كأس العالم للأندية على ستاد المدينة التعليمية والذي سيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة، سيسع الملعب الجديد لحوالي 40 ألف متفرج في المدينة التعليمية التي تضم المقر الرئيسي لمؤسسة قطر للتربية، العلوم وتنمية المجتمع .
تتوافق مواصفات ستاد المدينة التعليمية مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم في 2022، وذلك بدءاً من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي، ويُصمم بحيث يعكس فصلاً من تاريخ الفن المعماري الإسلامي، حيث تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس.
سيتم خفض سعة الاستاد إلى 25 ألف مقعد فقط بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث سيتم استخدام مقاعد الطبقة العلوية القابلة للتفكيك لبناء المنشآت الرياضية في الدول النامية، إسهاماً في تحقيق هدف مؤسسة قطر وهو تحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، كما ستاد المدينة التعليمية في ما بعد سيصبح مقراً لمباريات المنتخب القطري للسيدات.
|المباراة
|الملعب
|نهائي كأس العالم للأندية
|استاد المدينة التعليمية، الدوحة
ما هي الجوائز المالية لكأس العالم للأندية؟
تعد الجوائز المالية من أبرز مميزات بطولة كأس العالم للأندية، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 مليون دولار أمريكي، مقابل 4 مليون لصاحب الوصافة، وسيتحصل الفائز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على مبلغ 2.5 مليون دولار، وتقل نسبتها مع تراجع المركز، حيث ينال صاحب الترتيب السابع والأخير على نص مليون دولار أمريكي.
جوائز كأس العالم للأندية 2019:
|المركز
|الجائزة
|البطل
|5 مليون دولار أمريكي
|الوصيف
|4 مليون دولار أمريكي
|المركز الثالث
|2.5 مليون دولار أمريكي
|المركز الرابع
|2 مليون دولار أمريكي
|المركز الخامس
|1.5 مليون دولار أمريكي
|المركز السادس
|1 مليون دولار أمريكي
|المركز السابع
|0.5 مليون دولار أمريكي
من هم الأبطال السابقون لكأس العالم للأندية؟
يعتبر ريال مدريد هو البطل التاريخي لمسابقة كأس العالم للاندية، حيث شارك الملكي في أربع نسخ وفاز بهم جميعاً، ويأتي في المركز الثاني فريق برشلونة والذي شارك نفس عدد المرات ولكنه كان قد خسر نهائي 2006 أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي، وفي المركز الثالث يأتي فريق كورينثيانز البرازيلي.
استطاع بعض كبار القارة الأوروبية إضافة مونديال الأندية إلى تاريخهم الملئ بالبطولات مثل مانشستر يونايتد، ميلان، الإنتر وبايرن ميونخ، وفي المقابل توجد عدة أندية عريقة في مركز الوصافة بعد أن أخفقت في الفوز بالبطولة في المرة الوحيدة التي شاركوا فيها وأبرزهم ليفربول وتشيلسي.
الأبطال التاريخيين لكأس العالم للأندية:
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|ريال مدريد
|4 (2014، 2016، 2017، 2018)
|-
|برشلونة
|3 (2009، 2011، 2015)
|1 (2006)
|كورينثيانز
|2 (2000، 2012)
|-
|إنترناسيونال
|1 (2006)
|-
|ساوباولو
|1 (2005)
|-
|ميلان
|1 (2007)
|-
|مانشستر يونايتد
|1 (2008)
|-
|الإنتر
|1 (2010)
|-
|بايرن ميونخ
|1 (2013)
|-
|فاسكو دي جاما
|-
|1 (2000)
|ليفربول
|-
|1 (2005)
|بوكا جونيورز
|-
|1 (2007)
|ليجا دي كيتو
|-
|1 (2008)
|إستوديانتس
|-
|1 (2009)
|مازيمبي
|-
|1 (2010)
|سانتوس
|-
|1 (2011)
|تشيلسي
|-
|1 (2012)
|الرجاء البيضاوي
|-
|1 (2013)
|سان لورينزو
|-
|1 (2014)
|ريفر بليت
|-
|1 (2015)
|كاشيما أنتلرز
|-
|1 (2016)
|جريميو
|-
|1 (2017)
|العين
|-
|1 (2018)