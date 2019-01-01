إجراءات خاصة ليوم نهائي كأس الأمم الإفريقية من اللجنة المنظمة

اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تعلن عدد من التعليمات الخاصة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال والتي ستقام في القاهرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر عن عدد من الإجراءات الخاصة بيوم المباراة النهائية التي تقام بين الجزائر والسنغال.

جاء هذا في بيان مطول أصدرته اللجنة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الإنتشار "تويتر" وجاء كالتالي:

"أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدا والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة، وأكد الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة منسق عام مباريات ستاد القاهرة على أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غد ستكون على النحو التالي:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة تصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم ، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، في المدرجات أو أرض الملعب.

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدا والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. pic.twitter.com/i7epwvvv1H — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) July 19, 2019

-عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.

-ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور وأي مواد معدنية صلبة بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه.

كما تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الإستاد في السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد صعد للمباراة النهائية عقب التغلب على نيجيريا في الوقت القاتل بهدف رياض محرز، بينما فازت السنغال على تونس في نصف النهائي الآخر.