نهائي دوري أبطال أوروبا، حسم الدوري السعودي وأهم مواعيد ومباريات رمضان 2019

هناك الكثير من الأحداث الرياضية التي سيشهدها رمضان هذا العام، لعل أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا، فما هي بقية المباريات والمواعيد؟

أحمد رضوان | تويتر

تعيش الأمة الإسلامية هذه الأيام أجواءً روحانية إيمانية بحلول شهر رمضان المبارك، والذي سيكون مختلفاً هذا العام قليلاً عن ذي قبل، ليس للجميع بل لمحبي كرة القدم في كل مكانٍ في عالمنا العربي والإسلامي، حيث سيشهد العديد من المواعيد والمباريات الهامة والمنتظرة للمتابعين.

هذه المرة الأولى منذ أعوام التي يوافق فيها الشهر المعظم نهاية الموسم في أوروبا والعالم العربي، لذا سنجد العديد من اللقاءات الهامة والحاسمة على صعيد المسابقات الأكثر شعبية في العالم وأفريقيا وآسيا، لعل أبرزها إياب نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا المزين بتواجد عربي للموسم الثاني على التوالي، يمثله محمد صلاح من جانب ليفربول وحكيم زياش من جانب أياكس.

ستشهد الدوريات الأوروبية الكبرى خاصةً الدوري الإنجليزي مواجهاتٍ حاسمةٍ في شهر رمضان 2019، أبرزها الصراع القوي جداً على الدوري الإنجليزي بين الريدز ومانشستر سيتي، ولن تخلوا الدوريات العربية من الإثارة، فلعبة الكراسي الموسيقية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري ستتواصل طوال الشهر الكريم، كذلك سينتهي الدوري السعودي فيه وسيتحدد الفائز به من بين الهلال والنصر.

لن تنتهي المواعيد الكروية في الشهر المعظم عند هذا الحد، فهناك مسابقاتٍ أخرى لم تحسم بعد، وسنكون على موعد احتفالات نهاية الموسم في أغلب الدوريات في العالم وبلادنا العربية.

وفي الأسطر التالية سنتعرف على أبرز المباريات والأحداث الرياضية والمواعيد في رمضان 2019..

أبرز المواعيد والمباريات في رمضان 2019

هناك مباريات ومواعيد هامة لم يتم تحديد موعدها بعد، سيتم إضافتها في الجدول التالي بمجرد الإعلان عنها..

أهم مباريات الدوري المصري في رمضان 2019

إذا كنت من متابعي الدوري المصري الممتاز فأنت على موعد مع استكمال لعبة الكراسي الموسيقية بين ثلاثي المقدمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، وبسبب ظروف جدول الدوري التي يعلمها الجميع ولتقارب عدد النقاط التي جمعها كل فريق ستجد تغيراتٍ كبيرة في الترتيب عامةً وخاصةً في المقدمة كلما لعب أي فريق منهم.

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 29 21 4 4 45 18 +30 67 2 بيراميدز 31 18 11 2 57 29 +28 65 3 الزمالك 27 18 6 3 54 23 +31 60

تم تحديد موعد مباراةً واحدة فقط للأهلي حتى الآن في الدوري المصري الممتاز في رمضان 2019، ستكون ضد سموحة يوم السبت الأول في الشهر الكريم استاد بتروسبورت، وسيخوض بيراميدز مباراةً واحدةً أيضاً ستكون ضد وادي دجلة بعد لقاء الشياطين الحمر بثلاثة أيام، أما الزمالك فسيخوض 3 مبارياتٍ في الشهر الكريم، أولها ستكون ضد وادي دجلة والثانية ضد الدخلية والثالثة ضد الانتاج الحربي.

هناك مباريات يتم تحديد موعدها بعد، سيتم إضافتها في الجدول التالي بمجرد الإعلان عنها..

المباراة الموعد الملعب الزمالك - وادي دجلة الخميس 4 رمضان 1440،

9 مايو 2019 استاد بتروسبورت الأهلي - سموحة السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019 استاد بتروسبورت الداخلية - الزمالك الأحد 7 رمضان 1440،

12 مايو 2019 استاد بتروسبورت بيراميدز - وادي دجلة الثلاثاء 9 رمضان 1440،

14 مايو 2019 استاد 30 يونيو الزمالك - الإنتاج الحربي الأربعاء 10 رمضان 1440،

15 مايو 2019 استاد بتروسبورت

حسم الدوري الإنجليزي في رمضان 2019

لا يخفى على الداني والقاصي المنافسة الشرسة المتواجدة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وحتى الآن ومع اقترابنا من نهايته لايزال الفارق بينهما هو نقطة واحدة فقط لصالح السيتيزنس، لكن هذا الصراع القوي سينتهي في رمضان 2019 والذي سيشهد الجولة الأخيرة في البريميرليج هذا الموسم.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 37 31 2 4 91 22 +69 95 2 ليفربول 37 29 7 1 87 22 +65 94

واجه مانشستر سيتي ليستر سيتي في ختام الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأول من رمضان هذا العام، ونجح في الفوز بها بصعوبةٍ بهدفٍ نظيفٍ قربه من اللقب هذا الموسم، لكن على جوارديولا الفوز أولاً في مباراته الأخيرة في الدوري التي ستكون ضد برايتون، فوقتها سيحتفظ باللقب حتى لو فاز ليفربول على وولفرهامبتون في نفس التوقيت.

مباريات ليفربول ومانشستر سيتي في رمضان 2019:

المباراة الموعد الملعب ليفربول - وولفرهامبتون الأحد 7 رمضان 1440،

12 مايو 2019،

16:00 مصر، 17:00 السعودية آنفيلد برايتون - مانشستر سيتي الأحد 7 رمضان 1440،

12 مايو 2019،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد فالمر

حسم الدوري السعودي في رمضان 1440

انحصر الصراع في الدوري السعودي هذا الموسم بين النصر والهلال، وحتى الآن يتقدم العالمي على الزعيم بنقطة واحدة فقط، لكن هناك صراع من نوع آخر على البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، والتي يتنافس عليها الشباب والأهلي بشكلٍ مباشر بعد فوز التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين وضمان مشاركته في المسابقة الأغلى في القارة الصفراء.

ترتيب الهلال، النصر، الأهلي والشباب في الدوري السعودي:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 28 20 4 4 64 26 +38 64 2 الهلال 28 19 6 3 62 31 +31 63 3 الشباب 28 15 8 5 37 22 +15 53 4 التعاون 28 15 7 6 59 30 +29 52 5 الأهلي 28 15 4 9 59 40 +19 49

متبقي جولتان فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكونا حاسمتين جداً، وفي الجولة 29 سيواجه النصر الحزم والهلال الاتفاق، أما الشباب فسيدخل في نزال قوي ضد التعاون فيما سيواجه الأهلي الفيصلي، وفي الجولة الأخيرة سيستضيف العالمي الباطن والراقي البرتقالي، وستنتظرنا نسخة جديدة من ديربي الرياض بين الموج الأزرق والليث الأبيض في مسك ختام لدوري السعودي هذا الموسم.

مباريات الحسم في الدوري السعودي 2018-19:

المباراة الموعد الملعب الشباب - التعاون السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر ملعب الأمير فيصل بن فهد الحزم - النصر السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر ملعب نادي الحزم الاتفاق - الهلال السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر ملعب الأمير محمد بن فهد الهلال - الشباب الخميس 11 رمضان 1440،

16 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر ملعب جامعة الملك سعود النصر - الباطن الخميس 11 رمضان 1440،

16 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر استاد الملك فهد الدولي الأهلي - الاتفاق الخميس 11 رمضان 1440،

16 مايو 2019،

22:30 السعودية، 21:30 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي

رغم أن يوفنتوس حسم الدوري الإيطالي هذا الموسم لاتزال الإثارة فيه مستمرة، فدائرة الصراع على الدخول في المربع الذهبي ممتدة من المركز الثالث الذي يحتله الإنتر حتى المركز الثامن المتواجد به لاتسيو، فالفارق بينهما هو 8 نقاطٍ فقط وتتبقى 3 جولات في الكالتشيو كلها ستلعب في رمضان.

ترتيب الدوري الإيطالي 2018-19:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 3 الإنتر 35 18 9 8 52 28 +24 63 4 أتالانتا 35 18 8 9 71 43 +28 62 5 ميلان 35 16 11 8 49 34 +15 59 6 روما 35 16 11 8 62 47 +15 59 7 تورينو 35 14 15 6 45 30 +15 57 8 لاتسيو 35 16 7 12 50 38 +12 55

الفرق المنافسة على المقعدين المتبقيين لدوري أبطال أوروبا هي الإنتر، أتالانتا، ميلان، روما، تورينو ولاتسيو، وسيخوض كلٌ منهم 3 مبارياتٍ في شهر رمصان 2019، يستعرضها الجدول التالي..

المباراة الموعد الملعب أتالانتا - جنوى السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أتليتي آتزوري كالياري - لاتسيو السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ساردينيا أرينا فيورنتينا - ميلان السبت 6 رمضان 1440،

11 مايو 2019،

20:30 مصر، 19:30 السعودية أرتيمو فرانكي تورينو - ساسوولو الأحد 7 رمضان 1440،

12 مايو 2019،

12:30 مصر، 13:30 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو روما - يوفنتوس الأحد 7 رمضان 1440،

12 مايو 2019،

20:30 مصر، 21:30 السعودية أوليمبيكو روما الإنتر - كييفو الإثنين 8 رمضان 1440،

13 مايو 2019،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ساسوولو - روما السبت 13 رمضان 1440،

18 مايو 2019،

20:30 مصر، 21:30 السعودية استاد مابي يوفنتوس - أتالانتا الأحد 14 رمضان 1440،

19 مايو 2019،

15:00 مصر، 16:00 السعودية استاد آليانز إمبولي - تورينو الأحد 14 رمضان 1440،

19 مايو 2019،

15:00 مصر، 16:00 السعودية كارلو كاستيلاني ميلان - فروزينوني الأحد 14 رمضان 1440،

19 مايو 2019،

18:00 مصر، 19:00 السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" نابولي - الإنتر الأحد 14 رمضان 1440،

19 مايو 2019،

20:30 مصر، 21:30 السعودية سان باولو لاتسيو - بولونيا الإثنين 15 رمضان 1440،

20 مايو 2019،

20:30 مصر، 21:30 السعودية أوليمبيكو روما روما - بارما الأحد 21 رمضان 1440،

26 مايو 2019 أوليمبيكو روما الإنتر - إمبولي الأحد 21 رمضان 1440،

26 مايو 2019 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" تورينو - لاتسيو الأحد 21 رمضان 1440،

26 مايو 2019 أوليمبيكو جراندي تورينو سبال - ميلان الأحد 21 رمضان 1440،

26 مايو 2019 باولو ماتزا أتالانتا - ساسوولو الأحد 21 رمضان 1440،

26 مايو 2019 أتليتي آتزوري

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا في رمضان 2019

سيشهد رمضان هذا العام نهائي البطولة الأقوى على صعيد الأندية في العالم، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا التي وصلت حتى الآن لمحظة نصف النهائي، وستستكمل مبارياته في الشهر الكريم بين ليفربول وبرشلونة من جهة وتوتنهام وأياكس من جهة أخرى.

سيواجه الريدز الكتلان يوم الثلاثاء ثاني أيام شهر الصوم وفي اليوم التالي سيواجه السبيرز الكبير الهولندي في إياب نصف نهائي ذات الأذنين، وفي الذهاب سحق زملاء ميسي زملاء صلاح بثلاثيةٍ نظيفة وخسر الديوك بهدفٍ نظيف.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19:

الدور المباراة الموعد الملعب إياب نصف النهائي ليفربول - برشلونة الثلاثاء 2 رمضان 1440،

7 مايو 2019،

21:00 مصر، 2200 السعودية آنفيلد أياكس - توتنهام الأربعاء 3 رمضان 1440،

8 مايو 2019،

21:00 مصر، 2200 السعودية يوهان كرويف أرينا نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 27 رمضان 1440،

1 يونيو 2019،

21:00 مصر، 2200 السعودية واندا ميتروبوليتانو، مدريد

انتهاء دور مجموعات دوري أبطال آسيا

ستبدأ الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا مع بداية شهر رمضان 1440، وسينتهي هذا الدور خلال الشهر الكريم وسيكتمل نصاب الـ16 فريقاً المتأهلة لثمن النهائي، والذي سيشهد تواجد عربي قوي بتواجد النصر، الاتحاد، الهلال، الوحدة، الدحيل والسد.

ترتيب مجموعات الغرب في دوري أبطال آسيا:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ذوب آهن 5 3 2 0 10 5 +5 11 2 النصر 5 3 0 2 11 7 +4 9 3 الزوراء 5 1 2 2 9 8 +1 5 4 الوصل 5 1 0 4 3 13 -10 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدة 5 4 0 1 13 8 +5 12 2 الاتحاد 5 3 1 1 12 8 +4 10 3 لوكوموتيف طشقند 5 1 1 3 7 9 -2 4 4 الريان 5 1 0 4 7 14 -7 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 5 4 0 1 8 3 +5 12 2 الدحيل 5 2 2 1 9 6 +3 8 3 استقلال 5 1 2 2 4 7 -3 5 4 العين 5 0 2 3 3 8 -5 2

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 5 3 1 1 7 6 +1 10 2 باختاكور 5 2 2 1 6 5 +1 8 3 الأهلي 5 2 0 3 5 6 -1 6 4 بيرسبوليس 5 1 1 3 4 5 -1 4

سيواجه السد الأهلي والهلال الوحدة في اليوم الأول من رمضان في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، وفي اليوم الثاني سيواجه الريان الاتحاد والنصر الوصل، أما في الجولة الأخيرة سيحل عيال الذيب ضيوفاً على بيرسبوليس، وسيواجه الزعيم الأحمر القطري وسيستضيف النمور مترو أبوظبي في أبرز مواجهات الجولة.

مباريات دوري أبطال آسيا في رمضان 2019:

المباراة الموعد الملعب السد - الأهلي الإثنين 1 رمضان 1440،

6 مايو 2019،

21:45 السعودية وقطر، 22:45 الإمارات استاد جاسم بن حمد الهلال - العين الإثنين 1 رمضان 1440،

6 مايو 2019،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ملعب جامعة الملك سعود الريان - الاتحاد الثلاثاء 2 رمضان 1440،

7 مايو 2019،

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات استاد جاسم بن حمد النصر - الوصل الثلاثاء 2 رمضان 1440،

7 مايو 2019،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات استاد الملك فهد الدولي الدحيل - الهلال الإثنين 15 رمضان 1440،

20 مايو 2019،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات استاد عبد الله بن خليفة الوصل - الزوراء الثلاثاء 16 رمضان 1440،

21 مايو 2019،

21:00 العراق، 22:00 الإمارات استاد زعبيل الاتحاد - الوحدة الثلاثاء 16 رمضان 1440،

21 مايو 2019،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات مدينة الملك عبد الله الرياضية

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا في رمضان 2019

سنكون في رمضان 2019 على موعد مع مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقي 2018-19، ووصل للمواجهة الختامية للأميرة السمراء هذا العام فريقان عربيان هما الترجي التونسي والوداد المغربي، وتم تحديد لقاء الذهاب يوم الجمعة 19 رمضان على أن يكون الإياب بعده بأسبوعٍ بالتمام والكمال.

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19:

المباراة الموعد الملعب الوداد - الترجي الجمعة 19 رمضان 1440،

24 مايو 2019 استاد الأمير مولاي عبد الله الترجي - الوداد الجمعة 26 رمضان 1440،

31 مايو 2019 ملعب رادس الأوليمبي

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في رمضان 2019

تتواصل النهائيات والمباريات الهامة في رمضان 2019 على الصعيد الإفريقي، فالشهر الكريم هذا العام سيشهد نهائي كأس الكونفدرالية المزين بفريقين عربيين هما الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، وسيكون لقاء الذهاب يوم الأحد 14 رمضان، وسيتوافق الإياب مع ذهاب دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، أي أنه سيقام في 19 رمضان.

موعد مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية: