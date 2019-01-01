من هو اللاعب الأجنبي الذي سيفتقده الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا؟

الهلال أجبر على قيد 4 أجانب فقط في دوري أبطال آسيا

أجبرت اللوائح الخاصة بدوري أبطال آسيا الهلال على قيد 4 لاعبين أجانب فقط في قائمته القارية، ليتخلى بذلك عن 3، إذ يمتلك الفريق 7 لاعبين حسب لوائح الدوري السعودي.

واختار المدرب رازفان لوشيسكو ثلاثي الهجوم سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس وأندريه كاريلو، بجانب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

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وبهذا بقي الثلاثي عمر خربين وكارلوس إدواردو وجوستافو كويلار خارج القائمة القارية، ولن يستطيع الهلال الاستعانة بهم في النهائي الكبير أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

لكن من هو اللاعب الأهم بين الثلاثة والذي سيفتقده الفريق السعودي في ذلك الموعد الكبير؟ نستعرض معًا مميزات وأدوار اللاعبين الثلاثة وموقفهم في اللقاء ..

كارلوس إدواردو

صانع الألعاب البرازيلي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولة، إذ كان أحد من خاض نهائي دوري أبطال آسيا 2017 مع الهلال ضد نفس الفريق الياباني، وإن لم يلعب سوى 19 دقيقة بسبب الإصابة.

يمتاز بقدرات هجومية هائلة، سواء في إحراز الأهداف أو صناعتها، وقد استعاد هذا الموسم الكثير من مستواه الذي تراجع قليلًا الموسم الماضي.

الهلال يلعب بطريقة لعب 4-2-3-1 ويستخدم جيوفينكو في مركز صناعة اللعب وهو لاعب ممتاز بالطبع، لكن عامل الخبرة والانسجام قد يلعب لصالح البرازيلي إدواردو.

عمر خربين

المهاجم السوري كان أيضًا من المجموعة التي واجهت أوراوا ريد دياموندز في نهائي 2017، بل وسجل هدف الهلال الوحيد في مرماه خلال مباراة الذهاب بالرياض.

خربين يشبه في وضعه زميله وصديقه البرازيلي، إذ هو أحد اللاعبين الذين كان مرشح رحيلهم عن الفريق الصيف الماضي لكنه تجاوز كل هذا وعاد من فترة إعارته لبيراميدز بقوة، وقد تمكن من فرض نفسه على المدرب لوشيسكو وأعاد للأذهان ثنائيته الذهبية مع كارلوس إدواردو.

وجود خربين في التشكيل الأساسي ربما يبدو صعبًا في ظل تألق جوميس الملفت، لكن وجوده في القائمة كان ضروريًا لتعويض أي غياب للهداف الفرنسي سواء للإصابة أو الإيقاف، إذ لا يمتلك الهلال أي مهاجم قوي قادر على تعويضه.

جوستافو كويلار

هو أحد اللاعبين الجدد الذين انضموا للهلال هذا الموسم، ورغم المباريات القليلة التي لعبها وأنه لم يخض فترة الإعداد مع الفريق لوصوله متأخرًا في سوق الانتقالات، إلا أن اللاعب الكولومبي نجح في لفت نظر الجميع بأدائه الممتاز في وسط الملعب.

يُجيد اللعب في وسط الملعب ويتمتع بقدرات دفاعية وهجومية ممتازة، وقد أضاف كثيرًا لخط وسط الهلال وتمكن من تعويض المصابين جيدًا، سواء محمد كنو أو عبد الله عطيف.

وجوده كان سيفيد الهلال كثيرًا خاصة مع إصابة محمد كنو وغيابه عن المباراة، خاصة أنه لعب المباريات الثلاثة وخاصة أيضًا مع غياب إدواردو القادر على شغل هذا المركز.

من اللاعب الأهم الذي سيفتقده الهلال؟

باعتقادي ومع كامل التقدير لموهبة وقدرات وخبرة خربين وإدواردو، جوستافو كويلار هو اللاعب الذي يحتاجه الهلال حاليًا لدعم تشكيله في نهائي دوري أبطال آسيا.

المدرب لوشيسكو يُعاني من غياب محمد كنو، وسيُجبر على البدء بالثنائي عبد الله عطيف وسلمان الفرج في وسط الملعب، وقد يُضيف لهم ناصر الدوسري إن أراد اللعب بطريقة 4-3-3.