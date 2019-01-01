نهائي أمم إفريقيا | مبولحي رجلاً لمباراة التتويج

الحارس الجزائري ساهم بحمل بلاده إلى الكأس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيار رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر رجلاً لمباراة منتخب بلاده ضد السنغال.

جاء ذلك في نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي فاز به المنتخب الجزائري بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

ونجح مبولحي -33 عاماً- في القيام بـ3 تصديات حاسمة حافظت على تقدم منتخب بلاده الذي أمن له اللقب.

كتبوا التاريخ.. بلغوا المجد.. عانقوا الذهب! ✨



النجمة الثانية.. الجزائر بطلًا لـ #TotalAFCON2019 🥇🏆 pic.twitter.com/P9dUpV4Jxy — CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يحقق بها الخضر لقب الأمم الإفريقية، عقب بطولة 1990 في الجزائر.

يذكر أن المنتخب الجزائري قد هزم غينيا في دور الـ16 3-0، ثم كوت ديفوار بركلات الترجيح، وأخيراً نيجيريا في نصف النهائي 2-1.