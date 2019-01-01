نهائي أمم إفريقيا | جماهير الجزائر تهتف باسم أبو تريكة

الموقف لاقى استحسان الجماهير المصرية المجاورة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هتفت الجماهير الجزائرية المتواجدة في ستاد القاهرة، باسم النجم المصري محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي.

جاء ذلك في الدقيقة 22 كما جرت العادة، وهو ما لاقى استحسان وتصفيق الجماهير المصرية المجاورة.

ويتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف حتى الآن، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 2 من زمن اللقاء.

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الهدف هو أحد أسرع ثلاثة أهداف في تاريخ نهائي أمم إفريقيا، حيث أتى بعد دقيقة و11 ثانية فقط.

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يذكر أن المنتخب الجزائري يبحث عن لقبه الثاني، بعد أن توج بالأول عام 1990 على الأراضي الجزائرية.