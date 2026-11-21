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اعترف تشابي ألونسو بأن فريقه تشيلسي يعيش حاليًا "لحظة هشة"، بعد الخسارة المحبطة 4-1 على أرضه أمام ليدز يونايتد. وكشفت المباراة بقسوة افتقاد البلوز للهدوء، بعدما حقق الضيوف فوزًا عريضًا في ستامفورد بريدج، وهو أول فوز لهم على تشيلسي خارج أرضهم منذ أكثر من عقدين.

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انهيار تاريخي في غرب لندن

شهد ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت تحولًا كبيرًا في موازين القوى، بعدما فكك ليدز يونايتد تشيلسي المتعثر، ليحقق أول انتصار له على هذا الملعب منذ عام 1999. ورغم البداية المشجعة، انهار رجال ألونسو تحت الضغط، فتجاوزهم الضيوف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتراجع البلوز بهذه النتيجة إلى المركز الثامن، بينما صعد ليدز إلى المركز السادس، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التي يحتل آخرها بورنموث حاليًا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام عقب صافرة النهاية، لم يتردد ألونسو المحبط في تقييم الحالة الراهنة لفريقه بصراحة. وقال المدرب الإسباني لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على شبكة "بي بي سي": "نحن محبطون وحزينون. كان من الصعب التعامل مع الهزيمة، ونحن نمر بلحظة هشة. فقدنا بعضًا من الثقة التي كنا نلعب بها. إنها لحظة حساسة، لكن علينا أن نتجاوزها معًا وأن نجد الحلول".

أوكافور وكالفرت لوين يعاقبان البلوز

وبدا تشيلسي في البداية مسيطرًا، عندما سجل إيمانويل إيميجا هدفًا في الدقيقة 25 في أول مشاركة أساسية له مع النادي. وأطلق المهاجم الهولندي، الذي انضم خلال الصيف، تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليمنح البلوز التقدم. لكن ليدز رد بشكل شبه فوري، وأدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، حين استغل نوا أوكافور ارتباكًا في دفاع تشيلسي ووضع الكرة في الزاوية البعيدة.

وأكمل الضيوف قلب النتيجة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم مايكل أوليفر بعدما رأى أن مورجان روجرز لمس الكرة بيده إثر تسديدة جايدن بوجل المتجهة نحو المرمى. وتقدم دومينيك كالفرت لوين وسدد ركلة الجزاء بهدوء في الزاوية السفلية. ووسّع ليدز الفارق في الدقيقة 58، عندما انقض أوكافور على كرة مرتدة ورفعها إلى سقف الشباك. ثم وضع برندن آرونسون اللمسة الأخيرة على الأداء الكاسح في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ انطلق من منتصف الملعب وسدد بهدوء في الزاوية السفلية.

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ألونسو يبحث عن الشرارة المفقودة

وفي محاولة يائسة لتغيير مجرى الأحداث، دفع ألونسو بداني ويلبيك وبيدرو نيتو من على مقاعد البدلاء، لكن التغييرات التكتيكية فشلت في صنع الفارق. وأشار المدرب إلى أن عجز الفريق عن الرد بعد استقبال الأهداف كان أكثر ما يقلقه، وأوضح في تحليله بعد المباراة: "كان أول نصف ساعة جيدًا، لكننا استقبلنا هدف التعادل، ولم نكن مرتاحين بما يكفي، وفقدنا بعض الزخم".

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وتحدث مدرب تشيلسي أيضًا عن افتقاد فريقه للحدة الهجومية في الشوط الثاني، قائلًا: "كان بإمكاننا أن نقدم أكثر في الشوط الثاني، لكننا لم نستعد الثقة اللازمة للمغامرة بشكل حقيقي. ولم نتمكن من الضغط بقوة كافية لتسجيل هدف واحد كان سيغير مجرى المباراة".

تزايد المعاناة الذهنية والبدنية

وسيسعى تشيلسي إلى طي صفحة هذه الهزيمة الثقيلة عندما يحل ضيفًا على نوتنجهام فورست في 27 نوفمبر، قبل أن يعود إلى ستامفورد بريدج لاستضافة كريستال بالاس في 2 ديسمبر. أما ليدز، فيسعى للحفاظ على انطلاقته عندما يستضيف كوفنتري سيتي في 28 نوفمبر، قبل رحلة صعبة لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بعد ذلك بأربعة أيام.

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وعندما سُئل عن أكبر عقبة تواجه النادي حاليًا، أشار ألونسو إلى مجموعة من العوامل، واختتم قائلًا: "كل شيء مرتبط. إنها الثقة، وهذه الهشاشة في الوقت الحالي، ومتطلبات المباراة، والجانب البدني، كل شيء مرتبط ببعضه".