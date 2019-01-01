نقل لاعب ليدز يونايتد للمستشفى بعد سقوطه من على دكة البدلاء

اللقاء توقف 10 دقائق من أجل علاجه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نُقل اللاعب جاك كلارك، إلى المستشفى عقب احساسه بالتعب أثناء تواجده على مقاعد بدلاء ليدز يونايتد، في مواجهة ميدلسبروه.

وخاض اللاعب البالغ 18 عامًا، المباراة منذ بدايتها، وخرج بين شوطي اللقاء، وتم إيقاف المباراة ما يزيد عن 10 دقائق من أجل اسعاف اللاعب.

وقال المدير الفني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد: "ما نعرفه أنه لم يشعر بشيء جيد، لا نعرف السبب بعد، لكن عندما تم نقله لغرفة الملابس شعر بتحسن، لقد تم نقله للمستشفى لنعرف إذا كان جيدًا أم لا".

◀️ 15 دقيقة كانت كافية لهوفنهايم من أجل قلب الطاولة على المتصدر. 🔥👇



ق32 : دورتموند 1-0 هوفنهايم

ق43 : دورتموند 2-0 هوفنهايم

ق66 : دورتموند 3-0 هوفنهايم

ق75 : دورتموند 3-1 هوفنهايم

ق83 : دورتموند 3-2 هوفنهايم

ق87 : دورتموند 3-3 هوفنهايم



البوندسليجا تشتعل 🔥 pic.twitter.com/Gc0HeGKkit — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وأصدر النادي بياناً رسمياً لطمأنه الجماهير: "جاك كلارك شعر بعدما الراحة بين شوطي اللقاء أمام ميدلسبروه، وتلقي الرعاية الطبية، وذهب بعدها للمستشفى مع طبيب الفريق".

وتابع البيان: "بالنيابة عن الجميع في ليدز يونايتد، نريد أن نشكر الطاقم الطبي للناديين، لتعاملهم مع الحادث".

📰 | Club Statement: Jack Clarke — Leeds United (@LUFC) February 9, 2019

قمة الجولة الـ31 من الدرجة الأولى الإنجليزية انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما سجل فيليبس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الـ101 من عمر اللقاء.

وخاض كلارك الموسم الحالي 15 مباراة بقميص ليدز يونايتد، ويعد من أبرز لاعبي الشامبيونشيب المُتابعين من قبل توتنهام وساوثامبتون.