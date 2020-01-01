نقل لاعب الأهلي للمستشفى بعد مواجهة الرائد

ساريتش يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرائد، وتم نقله إلى المستشفى.

نُقل البوسني ألفيس ساريتش، لاعب النادي الأهلي، إلى إحدى المستشفيات، بعد مباراة فريقه أمام الرائد، بختام بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي حقق الفوز على الرائد بهدفين دون رد، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليحسم بطاقة الصعود إلى بطولة دوري أبطال آسيا العام المقبل.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن ساريتش تعرض لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة الرائد، غادر على إثرها ملعب الرائد بالدقيقة 89 ليتم استبداله بزميله مازن أبو شرارة.

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وأكدت الصحيفة على أن ساريتش تم نقله إلى المستشفى عقب خروجه من الملعب، متأثرًا بإصابته التي لحقت به في مباراة الرائد.

وتداولت بعض الأنباء عن احتمالية إصابة ساريتش بقطع في الرباط الصليبي، دون أي أخبار مؤكدة حتى الآن، حول حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب البوسني عن الملاعب.

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ومن المقرر أن يُعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل إصابة ساريتش، بعد أن يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ونجح الأهلي في حسم المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، بعد صراع شرس مع الثلاثي الوحدة والفيصلي والرائد، وذلك بالجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.