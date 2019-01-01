نقل حكم مواجهة الشارقة والوصل إلى المستشفى قبل اللقاء بدقائق

المباراة قد تحسم الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض فهد الكسار؛ الحكم الرابع لمواجهة الشارقة والوصل إلى وعكة صحية قبل انطلاق المباراة بدقائق معدودة.

المباراة تقام على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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ووفقًا لقناة "أبو ظبي الرياضية" فإن الكسار تعرض لطارئ صحي قبل المباراة، واستدعى الأمر إلى نقله للمستشفى على الفور.

وقررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاستعانة بزايد العولقي ليكون حكمًا رابعًا في اللقاء.

يذكر أن هذه المباراة قد تحسم بطل الدوري للموسم الجاري، حيث يتصدر الشارقة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويحتاج لثلاث نقاط فقط، للتتويج بطلًا.

أما الإمبراطور فيأتي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.