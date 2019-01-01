نقل الجزائري درفلو إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة

أسامة درفلو لم يستطع استكمال شوط اللقاء الأول وتم نقله للمستشفى على الفور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سقط الجزائري أسامة درفلو؛ المحترف في صفوف فيتيسه الهولندي، مصابًا بإصابة خطيرة، خلال مواجهة فيليم 2 تيلبورج.

الجزائري شارك أساسيًا في اللقاء المقام حاليًا على ملعب جيلريدوم، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الهولندي الممتاز.

وتعرض درفلو للإصابة في الدقيقة 36 من المباراة، بعدما سقط بشكل خاطئ على قدمه، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، حيث تبدو إصابته خطيرة.

INJURY UPDATE: #Algerian striker Darfalou brought straight to hospital after he landed wrong on his ankle. Didn't look good in the match, looks even worse now. #Vitesse #Eredivisie #VITwil https://t.co/d2BsKnfHMO — Vitesse Inside (@InsideVitesse) ١٦ فبراير ٢٠١٩

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم للفريق الهولندي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من اتحاد العاصمة الجزائري.

وشارك مع فريقه في 24 مباراة، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

ويحتل فيتيسه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 30 نقطة.