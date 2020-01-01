نقطة البداية تفضح سواريز .. أسوأ خريطة حرارية لمهاجم برشلونة في مسيرته

هزيمة تاريخية لبرشلونة ورقم قياسي في عدد المرات التي لمس فيها لويس سواريز كرة المباراة من نقطة البداية.

تعرض فريق برشلونة اليوم لهزيمة تاريخية وقياسية أمام نظيره بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بثمانية أهداف مقابل هدفين.

مواجهة اليوم وبالرغم من أن لويس سواريز هو صاحب النقطة المضيئة الوحيدة فيها، إلا أن النجم الأوروجوياني حقق رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته ولم يكن بيده أن يغير فيه شيئًا.

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سواريز مرر الكرة طوال المباراة 24 مرة فقط، منهم تسع مرات من نقطة البداية، بواقع أربع تمريرات في الشوط الأول بعد أهداف بايرن ميونخ، وضربة بداية الشوط الثاني بالإضافة لأربعة أخرين.

وتسبب ذلك العدد من ضربات البداية في ظهور شكلًا غير معتاد بالنسبة لسواريز في الخريطة الحرارية الخاصة به بعد المباراة.

وكان سواريز قد سجل الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة رائعة وبعد مرواغة مذهلة لجيروم بواتينج، الذي لابد له أن يتعرض للمرواغة في كل مرة يواجه فيها برشلونة.

وانتهت المباراة بشكل إكلينيكي في الشوط الأول، بعدما سجل نجوم بايرن ميونخ خمسة أهداف منهم أربعة في شباك برشلونة وهدف وحيد في شباكهم بالخطأ.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وليون والتي تقام مساء الغد السبت.