نقاش وتوتر .. تفاصيل ما حدث بين تشافي ومدرب إلتشي

عاد برشلونة بفوز ثمين للغاية من ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" معقل نادي إلتشي، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

برشلونة حقق الفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، بعد أن تأخر "البلوجرانا" في الشوط الأول بهدف دون رد، لكن فيران توريس عدل النتيجة في الدقيقة 60، وسجل ممفيس ديباي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وشهدت نهاية المباراة، تبادلًا للكلمات بين فرانسيسكو رودريجيز مدرب إلتشي وتشافي المدير الفني لنادي برشلونة، وعتابًا كبيرًا من مدرب أصحاب الأرض.

ماذا حدث؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن فرانسيسكو اقترب من تشافي، وبعدما بدا أنها تحية تقليدية بعد نهاية المباراة، قام مدرب إلتشي بحديث مطول مع مدرب برشلونة، الذي ظهر التوتر على وجهه.

وبدلًا من الاتفاق مع فرانسيسكو، رد تشافي وبدأ نقاشًا مكثفًا مع مدرب إلتشي، وإن كان الأمر دائمًا ضمن حدود الاحترام.

وفي وقت لاحق تدخل أوسكار هيرنانديز شقيق تشافي والمساعد المدرب وييري ميلا لاعب إلتشي.

وأخيرًا، أنهى تشافي المحادثة بمنح فرانسيسكو لمسة ودية على ظهره، والتوجه نحو غرف تغيير الملابس.

ماذا قال تشافي عن الواقعة؟

في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، سُئل تشافي عما حدث مع فرانسيسكو.

مدرب برشلونة قرر التقليل من أهمية الأمر حيث قال: "لا شيء، لن أعطي الأمر أهمية أكبر، إنه موقف ناتج عن التوتر، أحترم فرانسيسكو إلى أقصى حد، ولدي أصدقاء مشتركين مع ميلا ونضحك سويًا".

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