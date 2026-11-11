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علي سمير

فيديو | "في نظرنا هو جوارديولا" .. تحذيرات شديدة من رحيل دونيس وفهد المفرج عن المنتخب السعودي!

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هل يستمر المدرب اليوناني في منصبه؟

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ظهرت مرة أخرى حالة من الجدل في الرأي العام السعودي، حول المدرب الأنسب لقيادة الأخضر وضرورة الإبقاء على اليوناني جورجيوس دونيس من عدمه.

دونيس وصل لتدريب الأخضر قبل كأس العالم 2026، وخرج من دور المجموعات للبطولة بصورة مُحبطة، قبل أن يفوز ببطولة الخليج الأخيرة مما رفع أسهمه بشكل كبير لدى الجماهير والمتابعين.

شائعات الرحيل

الإعلامي الرياضي متعب الهزاع أكد عبر برنامج "نادينا" أن دونيس سيرحل عن منصبه كمدرب للسعودية، مشيرًا إلى الاتفاق مع مدرب إسباني وهو روبرتو ماريتينيز.

وقال الهزاع:"هناك أحداث سابقة تجعلني أشكك قليلًا في معلومات بعض المسؤولين، ففي أيام مانشيني قالوا إنه مستمر، وبعدها بأيام تمت إقالته".

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وأضاف: "حسب معلوماتي، دونيس مغادر، وهناك اتفاق مع مدرب إسباني تم في فترة سابقة من أجل تدريب المنتخب السعودي".

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وتدخل الإعلامي بدر الصقري خلال الحوار، مشيرًا إلى أن "كل الكلام كان يدور حول مارتينيز". وأوضح الهزاع أن المدرب الإسباني كان من المفترض أن يتولى المهمة بعد كأس آسيا، قائلًا: "حسب معلومتي، كان من المفترض أن ينتهي مشوار دونيس مع المنتخب السعودي بعد آسيا لو لم تتأجل البطولة، والله أعلم".

"جوارديولا" بالنسبة لنا

ومن جانبه تحدث الإعلامي جلال الزهراني عن فكرة رحيل دونيس، وقال عبر برنامج "المنصة" على قناة ثمانية:"لو نظرنا إلى الخيارات الأخرى، ستجد كارلوس كيروش وروبرتو مارتينيز، وهذا يجعل دونيس في نظرنا بمثابة جوارديولا، سنطالب بالإبقاء عليه حتى نهاية العمر لو هذه هي الأسماء التي ستأتي بدلًا منه".

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وأضاف:"دائمًا أقول أنه لا يوجد دخان من دون نار، نتمنى تحسين ملف دونيس، خاصة وأنه عمل مع شبكة المدربين التي تعاونه بشكل مميز، ويجب حسم هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن اللاعبين يشعرون بارتياح شديد معه".

وتابع:"نحن الآن نحاول صناعة هوية من أجل المنافسة، لذلك يجب التركيز على هذا الهدف، بدلًا من التعاقد مع مدربين كان هدفهم الفوز بالبطولات مع منتخباتهم، أو شخص جاهز مثل روبرتو مانشيني يريد قطف الثمار".

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ملف فهد المفرج

وفي مناسبة أخرى، قال متعب الهزاع على برنامج "نادينا":"بعيدًا عن ملف المدرب سواء استمر دونيس أو رحل، هذا قرار يخص الاتحاد السعودي، مع العلم بأن الجميع يتفق على بقاء المدرب، ولكن الأهم هو عدم رحيل فهد المفرج".

وأوضح:"لا يجب التخلي عنه أبدًا، لأننا نعرف أن الجوانب الإدارية أصبحت الآن أهم من الفنية في المنتخب السعودي، ولو راجعنا فترة روبرتو مانشيني سنجد أن من أهم أسباب فشله كانت في الجهاز الإداري".

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النفي ليس الحل

الأنباء التي خرجت هذا الأسبوع، دفعت الاتحاد السعودي لنفي رحيل دونيس مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه الإعلامي هتان النجار، مؤكدًا أن هذا التصرف ليس كافيًا للحفاظ على استقرار المنتخب السعودي.

النجار طالب اتحاد الكرة بإثبات نيته الحقيقية بشأن استمرار المدير الفني اليوناني؛ وذلك من خلال الأفعال، وليس التصريحات.

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وأضاف النجار: "إذا كانت نية اتحاد الكرة هي بقاء دونيس بالفعل؛ فعليهم تجديد عقده مع المنتخب السعودي، حتى نهاية بطولة كأس آسيا".

وحذر الإعلامي الرياضي من أن حالة الغموض بشأن مستقبل دونيس، ستكون لها نتائج سلبية على علاقته باللاعبين، وكذلك على الأداء داخل أرضية الملعب.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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