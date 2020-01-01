نفرتيتي وتوت وحورس - المزين يكشف لـ"جول" سر الهدايا الأثرية لأجانب الدوري المصري

أيمن المزين يكشف سر هداياه في الدوري المصري

عادة لأيمن المزين المدير الفني لطنطا، مع المدربين الأجانب في الدوري المصري الممتاز، بإهداء الهدايا التذكارية الأثرية لهم قبل مواجهتهم.

أيمن المزين أهدى كلًا من كارتيرون مدرب الزمالك وفايلر المدير الفني للأهلي ومؤخرًا مدرب الجونة بيدرو بارني، هدايا مختلفة كنوعًا من الروح الرياضية.

حصل كارتيرون على تمثال للملكة نفرتيتي وفايلر حصل على تمثال توت عنغ أمون وأمس حصل بيدرو بارني على تمثال حورس، وسط إعجاب من اللفتة الرائعة.

وتوجهنا لأيمن المزين للسؤال عن سبب قيامه بإهداء بعض الهدايا الأثرية للمديرين الفنيين الأجانب في الدوري المصري أخرها أمس لمدرب الجونة.

وقال المزين في تصريحات خاصة لـ"جول"، إن قيامه بهذه اللافتة في المقام الأول من أجل دعم السياحة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث عندما يعودون إلى بلادهم سيتحدثون عن الأثار المصرية ويكون البعض الأخر حريص على زيارة مصر.

وأكد المدير الفني لطنطا أيضًا أن الروح الرياضية دافعًا أخر في تقديم الهدايا للمدربين الأجانب، حيث يسعى للظهور بشكل مميز بشكل خاص والدوري المصري يكون بمظهر رائع بشكل عام.

طنطا حقق فوزًا هامًا على الجونة أمس بهدف دون رد، أبعده مؤقتًا عن مناطق الهبوط بعد الجولة الرابعة عشر.