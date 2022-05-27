نفذوا جميع شروطه.. أنباء سارة لتوتنهام وهاري كين حول مستقبل كونتي

أنطونيو كونتي قريب من إسعاد جمهور توتنهام بشكل رسمي

أنباء سعيدة لجماهير توتنهام المنتشية بالفعل بحصد مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على حساب غريم لندن، آرسنال.

هذه المرة الأنباء بشأن أنطونيو كونتي المدرب الذي بدأ قيادة أصحاب القميص الأبيض في 2021 وقدم مستويات رائعة مع الفريق اللندني.

فقد أفادت صحيفة التليجراف البريطانية بأن المدرب الإيطالي باقٍ مع توتنهام رغم العديد من التقارير التي أفادت باقتراب رحيله.

هاري كين يرحب بتجديد عقد كونتي

قرر كونتي هذا الأمر بعد محادثات مع توتنهام وبالتحديد مع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي في تورينو الجمعة، وتم الاتفاق بها على أن الإيطالي سيكون مدرب توتنهام الموسم المقبل على الأقل.

الأمر سيقابل بترحاب كبير داخل غرفة ملابس توتنهام وبالأخص لدى كين الذي كان قد شدد على وجهة نظره للإدارة والرئيس دانييل ليفي حول ضرورة عقد مناقشات مع كونتي للاستمرار في صفوف الفريق.

توتنهام ينفذ شروط كونتي

ووعد باراتيتشي مواطنه كونتي بعقد 6 انتدابات قوية في الصيف، مع مكافأة خاصة لكونتي لبقائه الموسم المقبل من ضمن 150 مليون جنيه إسترليني سيتم ضخها إلى خزائن النادي هذا الأسبوع.

وكان عقد كونتي الموقع مع توتنهام يقضي ببقائه لمدة عام ونصف قابلة للتمديد لـ 12 شهرًا إضافيًا، وهي الخطوة التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن من قبل الإيطالي ومسؤولي النادي اللندني.

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