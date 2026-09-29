نعم نحسدكم.. المنتخب الإسباني هو حُلم كل مشجع كرة قدم لبلاده!

لا يخجل المشجع الحقيقي من الاعتراف بمشاعره حين يرى لوحة كروية مكتملة الأركان تتجاوز حدود المنطق المعتاد.

حين تنظر إلى ما يفعله المنتخب الإسباني فوق المستطيل الأخضر تجد نفسك مدفوعًا بإعجاب جارف يتجاوز التشجيع التقليدي ليصل إلى مرتبة الغيرة الكروية المشروعة.

إنها حالة نادرة من التكامل تجعلك تتنهد بحسرة وتتمنى لو كان هذا القميص يمثل بلدك، ولو كانت هذه الراية هي التي ترفعها في المحافل الدولية.

يكمن سحر هذا الجيل في مرونته الفائقة وقدرته المدهشة على ارتداء القناع المناسب لكل لحظة من لحظات المباراة.

حين يتطلب الموقف استعراضًا للمهارة والمتعة تجدهم ينسجون خيوط التمرير بسلاسة ساحرة تداعب عيون المشاهدين وتذكر الجميع بأصول اللعبة البرازيلية القديمة بروح أوروبية معاصرة.

وحين تتأزم الأمور وتفرض الموقعة طابعًا واقعيًا قاسيًا يخلعون ثوب الاستعراض فورًا ليرتدوا دروع من البرجماتية يحاولون كل شيء ممكن ويسيرون اللقاء ويخطفون الانتصار ببرود أعصاب لا يملكه إلا كبار القوم في عالم الساحرة المستديرة.





IMAGO





من حق كل مشجع في العالم أن ينظر إلى هذا الفريق بنظرة حسد صريحة، فهم لا يكتفون بمجرد حصد النقاط، بل يعيدون صياغة معنى السيادة المطلقة.

لقد جمعوا المجد من أطرافه، جلسوا على عرش قارتهم العجوز وتوجوا أبطالًا للعالم، وأثبتوا أن النجاح ليس ومضة عابرة في سماء البطولات بل مسار ثابت ومنهج عمل مستمر.

ترى أسلوبهم فتقول في قرارة نفسك متمنيًا: "متى نرى منتخب بلادنا يمتلك نصف هذه الجودة وهذه الفاعلية الخارقة التي تجعل الانتصار يبدو وكأنه أمر روتيني محسوم سلفًا؟".

الأمر الأكثر إثارة للرعب والغيرة لدى المنافسين هو تلك الرفاهية المفرطة في وفرة المواهب، فكل مركز فوق أرضية الميدان يشغله لاعب عظيم يصنف ضمن نخبة النخبة عالميًا، ولا تجد في تشكيلتهم ثغرة واحدة يمكن للخصم أن يتنفس من خلالها.

والأعجب من ذلك هو دكة البدلاء التي تفوق الأساسيين بريقًا في بعض الأحيان، حيث يجلس عليها أبطال عالم ونجوم يشار إليهم بالبنان، مستعدون لقلب موازين أي لقاء في طرفة عين ودون أن تهتز هوية الفريق أو يتأثر إيقاعه التكتيكي لحظة واحدة.

البعض قد يقول إن المنتخب الفرنسي لديه نفس النوع من البريق على المستوى الفردي والجماعي، لكن عذرًا فالنتائج والألقاب تتحدث هنا.

البعض الآخر سيدعي أنه فخور بمنتخب بلاده بالفعل ولن يستبدله بأي فريق آخر في العالم، لكن لا تعارض هنا بين الفخر بما نملك والتطلع لما هو أفضل في عيون الجميع.

بيت القصيد

الهيمنة الإسبانية الحالية ليست وليدة صدفة كروية أو نتاج طفرة عابرة لجيل استثنائي فحسب، بل هي الثمرة الطبيعية لمنظومة عمل شبه مثالية.

ولهذا تحديدًا سيبقى هذا الفريق هو المعيار والمقياس الذهبي والرمز الحي للحلم الذي يراود كل عاشق لكرة القدم حول العالم لمنتخب بلاده، حتى وإن أنكر البعض ذلك بدافع الكبرياء.