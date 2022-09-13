ثلاثة أدت لرابع .. أخطاء قاتلة للنصر في سوق الانتقالات

النصر لم يُقدم المستوى المطلوب في دوري روشن السعودي حتى الآن

لم يصمت الإعلاميون والمغردون منذ خسارة النصر أمام التعاون ومن ثم فوزه الصعب على ضمك في دوري روشن السعودي، حيث انتقدوا بشدة الأداء الجماعي والتكتيكي والفردي للاعبين والمدرب رودي جارسيا، وقد بات السؤال الأكثر تكرارًا .. هل كرر النادي أخطاء سوق الانتقالات مجددًا؟

بالعودة "فلاش باك" إلى الموسم الماضي نجد أن أخطاء الميركاتو كانت السبب الأهم والأكبر خلف خروج النصر بموسم صفري وفشله على جميع الجبهات، إذ كدست الإدارة الأجانب في الهجوم وتجاهلت تمامًا أهم مركزين لا يتوفر فيهما لاعبين محليين بالجودة اللازمة وهما حراسة المرمى والظهير الأيسر.

هذا بخلاف سوء الاختيار في بعض اللاعبين، إذ ظهر أنهم لا يستطيعون تقديم المستوى المطلوب، خاصة بالمقارنة مع نظرائهم في الهلال المنافس الأقوى والأشرس للنصر في السعودية وآسيا.

ماذا فعل النصر في سوق الانتقالات صيف 2022؟

إدارة النصر قامت بتحركات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث بدأت بالتعاقد مع المدرب الفرنسي جارسيا لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل آنجل روسو.

النادي تعاقد مع حارس المرمى ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان في صفقتي انتقال حر، كما ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي وقد وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة.

الفريق السعودي ضم كذلك مجانًا المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويس جوستافو، وقد حاول التعاقد مع ميراليم بيانيتش من برشلونة لكنه لم ينجح في ذلك وانضم اللاعب مؤخرًا للشارقة الإماراتي.

النصر تخلى عن أنسيلمو بإعادته للوحدة بعد الاختلاف حول سعر شرائه نهائيًا، وباع مدافعه راميرو فونيس موري ومهاجمه جوناثان رودريجيز لخارج السعودية، وقد استعاد مهاجمه الشاب أيمن يحيى من الأهلي.

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Shahid

3 أخطاء قاتلة للنصر في سوق الانتقالات

الإدارة النصراوية ارتكبت 3 أخطاء قاتلة في سوق انتقالات النادي، وقد أدت تلك الأخطاء الثلاثة لخطأ رابع.

الأول كان بالحفاظ على جلال الدين ماشاريبوف رغم فشل انتقاله للأهلي المصري بسبب معاناته من إصابة كبيرة ستُبعده عن اللعب لفترة طويلة من الموسم.

كان البعض قد كذب تلك الرواية وأكد على عدم وجود أي إصابة لدى الأوزبكي لكن ما ظهر مؤخرًا أنه يُعاني بالفعل وسيغيب لفترة طويلة .. ألم تعلم إدارة النصر بشأن تلك الإصابة إلا بعد غلق سوق الانتقالات؟ لماذا لم تتحرك وتفسخ عقد اللاعب مهما كان الأمر مكلفًا وتتحرك لضم أجنبي جديد؟

Goal AR

النصر لم يستفد من ماشاريبوف أبدًا، رغم أنه لاعب ممتاز بإمكانيات كبيرة ظهرت جليًا مع باختاكور وشباب الأهلي ... اللاعب لديه سُمعة جيدة في الخليج خاصة الإمارات وكان يُمكن تسويقه هناك لنادٍ يستطيع الصبر أو فسخ عقده، لأن الجمهور مل من سماع الحجج لغياب البطولات ولن يستطيع الصبر لموسم جديد تُنفق به الملايين دون أي لقب.

الخطأ الثاني مشابه للأول في الموضوع ومختلف في الاسم .. بيتي مارتينيز!

ألم تكتشف إدارة النصر معاناة اللاعب من مرض في غشاء القلب إلا بعد غلق السوق؟ ألم يخضم بيتي لفحوصات طبية مثل كل زملائه؟ وعمومًا وبعيدًا عن تلك الإصابة فإن بيتي لا يصلح أبدًا ليلعب مع رودي جارسيا، سواء في طريقة لعب 4-3-3 أو 4-4-2 أو حتى 4-2-3-1 التي يُستخدم فيها تاليسكا كصانع لعب.

لا مكان لبيتي في منظومة جارسيا الهجومية وقد قرأنا كثيرًا عن طلب المدرب التخلص منه، صحيح أنه لاعب يمتلك موهبة كبيرة لكن الإصابات أثرت عليها كثيرًا بجانب أنه لا يُناسب أسلوب لعب الفريق وظهر هذا في الموسم الماضي.

كان الأفضل التخلص منه بتسويقه أم حتى فسخ العقد بالتراضي والتعاقد مع لاعب آخر مفيد للنصر وقادر على تقديم الإضافة لطريقة لعب جارسيا.

الخطأ الثالث لا يتعلق بضم لويس جوستافو، فقد جاء بناءً على طلب جارسيا وهو من يتحمل المسؤولية لا الإدارة، لكنه يتعلق بالمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي ظهر بوضوح في الموسم الماضي أنه أقل من مستوى طموحات الفريق.

أبو بكر لعب الموسم الماضي كجناح وقد ظهر جليًا عدم إجادته لهذا الدور، وقد بدأ جارسيا يعتمد عليه كمهاجم هذا الموسم ضمن طريقة لعب 4-4-2 ... بالله عليكم قارنوا بين مهاجمي الدوري السعودي وأبو بكر! ألا يستحق النصر مهاجمًا مثل أوديون إيجالو أو عبد الرزاق حمدالله أو آرون بوبيندزا أو سانتي مينا!

أبو بكر لديه سُمعة جيدة في الخارج نظرًا لأدائه الممتاز مع منتخب بلاده وكان يجب استغلال ذلك وبيعه لأي نادٍ مهتم به، والتعاقد مع مهاجم قوي يُضيف لهجوم العالمي ويصنع ثنائيًا خارقًا مع تاليسكا.

3 أخطاء أنتجت الخطأ الرابع!

تلك الأخطاء الثلاثة كلفت النادي الخطأ الرابع وهو عدم التعاقد مع لاعب وسط إضافي يستطيع ربط الوسط بالهجوم وتوزيع اللعب وخلق المساحات والقيام بالتحولات الهجومية وقيادة الهجمات المرتدة ... لاعب مثل بانيجا أو جوانكا أو كورونادو.

كان يجب على الإدارة النصراوية التخلص من هذا الثلاثي بغض النظر عن التضحيات المالية لأنها شر لابد منه، والتعاقد مع لاعب وسط ومهاجم قوي بجانب صانع ألعاب أو جناح حسب ما يحتاجه المدرب لأسلوب لعبه.

المشكلة أن تلك الأخطاء قد تُصحح في سوق الانتقالات الشتوي كما نقرأ حاليًا من جل المصادر، لكن هل سيكون بإمكان النصر الحفاظ على آماله في المنافسة حتى يناير؟ الأمل كله في قدرات تاليسكا وأوسبينا الفردية لفعل ذلك.