نظرة متشائمة إلى بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا: ماتس هوملز يعارض كريستوف كرامر

أبدى كرامر ثقته في ممثل البوندسليغا خلال حديث الخبراء على Prime Video قبل مباراة بوروسيا دورتموند على أرضه أمام فياريال. وبحسب تقديره، سيحجز دورتموند مقعده مباشرة في دور الـ16.

أما هوملز، فقيّم الوضع بشكل مختلف تمامًا عن زميله المتوج بكأس العالم 2014. وقال صاحب الـ37 عامًا: «أخشى أن دورتموند ليس ضمن الثمانية الأوائل. إذا قلت إنه يحتاج إلى ذلك الانتصار المفاجئ، فأخشى أن يأتي بدلًا من ذلك ذلك التعادل المفاجئ الذي لم تكن قد خططت له». وأضاف: «لا أراه ضمن الثمانية الأوائل».

تُقام دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة هذا الموسم بنظام الدوري بمشاركة 36 فريقًا. ويلعب كل مشارك ضد ثمانية منافسين من مستويات مختلفة، وفي النهاية تتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب مباشرة إلى دور الـ16.

أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، فتحدد فيما بينها عبر مباراتي ذهاب وإياب ثمانية فائزين يتأهلون أيضًا إلى الأدوار الإقصائية. بينما تودع الفرق الاثنا عشر الأخيرة في الترتيب المنافسات.

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بوروسيا دورتموند لم يكن حتى الآن مرتين ضمن أول 8 في الترتيب

في أول نسختين، اضطر بوروسيا دورتموند إلى خوض ملحق دور الـ16 مرة بعدما حل عاشرًا، ومرة أخرى بعدما جاء في المركز السابع عشر. ونجح الأسود والأصفر في إحدى المرتين في العبور، بينما خرج في الموسم الماضي بصورة غير محظوظة أمام أتالانتا بيرغامو.

وبعد مواجهة فياريال الافتتاحية، سيلعب دورتموند في مبارياته السبع الأخرى في دوري الأبطال أمام FK بودو/غليمت، صباح إف كيه، ريال بيتيس، أرسنال، إنتر ميلان، أستون فيلا وAEK أثينا.



