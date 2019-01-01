نظافة الشباك وراشفورد القياسي ضمن أهم أرقام مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد

تعرف على أهم أرقام مواجهة بيرنلي أمام نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

وتضمن الفوز العديد من الأرقام الهامة بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي استعاد أخيرًا نغمة الانتصارات عقب التعثر الأخير ضد واتفورد وفاز في المباراة الثاني على التوالي.

ويأتي على رأس أرقام اليوم الهامة خروج مانشستر يونايتد بشباك نظيفة من المباراة، بعدما فشل في ذلك طوال ١٥ لقاء سابق في الدوري الإنجليزي.

رجل رائع _ رجل مخيب | بيرنلي ومانشستر يونايتد

وظهر اليوم ماركوس راشفورد بشكل جيد للغاية في المباراة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وحصل على عدة أرقام شخصية جديدة.

وصل راشفورد للمساهمة رقم 16 له هذا الموسم في 20 مباراة بواقع 12 هدف سجلهم وأربعة قام بصناعتهم، وهو نفس العدد الذي شارك فيه طوال الموسم الماضي بواقع 10 أهداف سجلهم وستة صنعهم في 33 مواجهة.

واقترب راشفورد من رقم خاص للغاية يملكه واين روني في الوقت الحالي حيث سجل هدفه رقم 12 ويفصله خمسة أهداف لمعادلة رقم روني كأفضل هداف إنجليزي لمانشستر يونايتد في موسم واحد منذ عام 2014 عندما سجل 17 هدفًا.

جدير بالذكر أن فوز اليوم رفع من رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 31 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويفصلهم نقطة وحيدة عن المربع الذهبي لكن لتشيلسي مباراة مؤجلة.